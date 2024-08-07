МЧС предупреждает жителей Прикамья о грозе и тумане

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Завтра, 8 августа, ночью и утром, в отдельных районах Прикамья ожидается неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют, что местами по региону опустится туман, пройдет гроза.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят пермяков быть осторожными и внимательными. Старайтесь избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач или слабо укрепленными конструкциями, а также не паркуйте автомобили поблизости. Если вы за рулем, то соблюдайте скоростной режим и дистанцию между машинами.
Во время грозы укройтесь в помещении, а если она застала вас на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями. Дома отключите питание электроприборов и закройте форточки в окнах. Предупредите о грядущей непогоде близких и родных.