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МЧС предупреждает жителей Прикамья о грозе и тумане

МЧС предупреждает жителей Прикамья о грозе и тумане

7 августа 2024, 10:22
Фото: ideogram.ai
Предупредите о неблагоприятной погоде родных и близких.

Завтра, 8 августа, ночью и утром, в отдельных районах Прикамья ожидается неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют, что местами по региону опустится туман, пройдет гроза.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят пермяков быть осторожными и внимательными. Старайтесь избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач или слабо укрепленными конструкциями, а также не паркуйте автомобили поблизости. Если вы за рулем, то соблюдайте скоростной режим и дистанцию между машинами.

Во время грозы укройтесь в помещении, а если она застала вас на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями. Дома отключите питание электроприборов и закройте форточки в окнах. Предупредите о грядущей непогоде близких и родных.

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#Общество#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гроза#Туман
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