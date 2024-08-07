МЧС предупреждает жителей Прикамья о грозе и тумане

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят пермяков быть осторожными и внимательными. Старайтесь избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач или слабо укрепленными конструкциями, а также не паркуйте автомобили поблизости. Если вы за рулем, то соблюдайте скоростной режим и дистанцию между машинами.