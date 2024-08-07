Медузы, водоросли и пустые полки. Туристы пожаловались на отдых в Анапе

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Например, жительница Тюмени, приехавшая отдыхать туда, осталась недовольна завышенными ценами в магазинах. Однако, даже если закрыть глаза на дорогую стоимость, ассортимент оставляет желать лучшего.
«В Витязеве я впервые увидела пустые полки», — призналась тюменка.
Другая туристка тоже осталась недовольна Анапой. Она не захотела купаться, потому что вода на берегах пляжей сильно зацвела, вся прибрежная зона была в водорослях. При этом женщина не единственная, кто расстроился из-за этого. Другие путешественники тоже пожаловались на похожую проблему, а некоторые из них отметили большое количество медуз на берегу, сообщает 360.ru.