Медузы, водоросли и пустые полки. Туристы пожаловались на отдых в Анапе

Другая туристка тоже осталась недовольна Анапой. Она не захотела купаться, потому что вода на берегах пляжей сильно зацвела, вся прибрежная зона была в водорослях. При этом женщина не единственная, кто расстроился из-за этого. Другие путешественники тоже пожаловались на похожую проблему, а некоторые из них отметили большое количество медуз на берегу, сообщает 360.ru.