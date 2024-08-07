Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Музей современного искусства PERMM приглашает на первые экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела» (16+). Посетители выставки смогут услышать, как работает человеческий мозг, посмотреть на мир глазами машины и взглянуть на себя с точки зрения растений.
Как рассказали в культурном учреждении, экскурсии будет проводить искусствовед, преподаватель школы «Музейный водитель» Владимир Береснев. У посетителей будет шанс выяснить, в каких случаях искусству не обойтись без науки, а науке — без искусства. «Научно-технический прогресс очаровывает все более сложными, но при этом изящными способами познания и преобразования реальности, а деятельность ученого все больше напоминает творчество художника», — говорят в PERMM.
Экскурсии будут проходить по четвергам, 8 и 15 августа, и по вторникам 20 и 27 августа. Все они начинаются в 19:00. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте PERMM. Стоимость посещения — 400 рублей, при оплате экскурсии вход в музей будет бесплатным.