properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

«Танцующий лес», авторы: художник Дмитрий Булатов и художник, архитектор Алексей Чебыкин

Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»

7 августа 2024, 07:07
Фото: пресс-служба PERMM
«Танцующий лес», авторы: художник Дмитрий Булатов и художник, архитектор Алексей Чебыкин

Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке о союзе искусства и науки

Посетители смогут узнать, когда искусству не обойтись без науки, а науке — без искусства.
Сюжет
Permm

Музей современного искусства PERMM приглашает на первые экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела» (16+). Посетители выставки смогут услышать, как работает человеческий мозг, посмотреть на мир глазами машины и взглянуть на себя с точки зрения растений.

Как рассказали в культурном учреждении, экскурсии будет проводить искусствовед, преподаватель школы «Музейный водитель» Владимир Береснев. У посетителей будет шанс выяснить, в каких случаях искусству не обойтись без науки, а науке — без искусства. «Научно-технический прогресс очаровывает все более сложными, но при этом изящными способами познания и преобразования реальности, а деятельность ученого все больше напоминает творчество художника», — говорят в PERMM.

Экскурсии будут проходить по четвергам, 8 и 15 августа, и по вторникам 20 и 27 августа. Все они начинаются в 19:00. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте PERMM. Стоимость посещения — 400 рублей, при оплате экскурсии вход в музей будет бесплатным.

Читайте также:
Египетская сила. Художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку» в ПермиПермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»Андрей Малахов посетил пермский музей PERMM
#Общество#Пермь#Permm#Музей#Выставка#Искусство#Музей Permm#Современное искусство#Экскурсия#Экскурсии
Подпишитесь
Суд отказал бывшему директору «Порта Пермь» в возвращении дела следствию
Сегодня, 06:45
Фото. Удививший пермяков космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область
Сегодня, 06:39
Обвиненного в госизмене пермского фотографа оставили в СИЗО
Сегодня, 08:12
В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»
Сегодня, 08:00
Более 10 рейсов из Перми задержаны в Большом Савино. В чем причина?
Сегодня, 05:56
Пермские реки могут выйти из берегов
Сегодня, 06:39