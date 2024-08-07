Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»

Как рассказали в культурном учреждении, экскурсии будет проводить искусствовед, преподаватель школы «Музейный водитель» Владимир Береснев. У посетителей будет шанс выяснить, в каких случаях искусству не обойтись без науки, а науке — без искусства. «Научно-технический прогресс очаровывает все более сложными, но при этом изящными способами познания и преобразования реальности, а деятельность ученого все больше напоминает творчество художника», — говорят в PERMM.