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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

На «Ночи города» в Перми 23 августа выступит Вячеслав Бутусов

На «Ночи города» в Перми выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов

7 августа 2024, 11:05
Фото: vk.com/butusov.official

На «Ночи города» в Перми 23 августа выступит Вячеслав Бутусов

Увидеть известного исполнителя можно будет на городской эспланаде.

В программе «Ночь города» (0+) летнего фестиваля «Город встреч» в Перми появилось выступление рок-музыканта Вячеслава Бутусова. Концерт начнется 23 августа в 22:00 на эспланаде у Театра-Театра.

Сначала вместе с пермскими артистами выступит московский проект COOLT ALL STARS (сочетание электронной музыки и живого звучания инструментов), а затем — Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы» и программой «40 лет Nautilus Pompilius». Музыканты сыграют ретроспективу главных песен группы в актуальном прочтении в сопровождении мультимедийного шоу.

События «Ночи города» на эспланаде окончатся в полночь. Затем для пермяков и гостей краевой столицы пройдет специальная программа на центральной городской набережной. Мероприятия фестиваля продлятся до 02:00. Кроме того, 23 августа в городе пройдут эксклюзивные экскурсии «Маршруты Перми».

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#Общество#Пермь#Концерт#Фестиваль#Музыка#Город Встреч
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