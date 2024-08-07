На «Ночи города» в Перми выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В программе «Ночь города» (0+) летнего фестиваля «Город встреч» в Перми появилось выступление рок-музыканта Вячеслава Бутусова. Концерт начнется 23 августа в 22:00 на эспланаде у Театра-Театра.
Сначала вместе с пермскими артистами выступит московский проект COOLT ALL STARS (сочетание электронной музыки и живого звучания инструментов), а затем — Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы» и программой «40 лет Nautilus Pompilius». Музыканты сыграют ретроспективу главных песен группы в актуальном прочтении в сопровождении мультимедийного шоу.
События «Ночи города» на эспланаде окончатся в полночь. Затем для пермяков и гостей краевой столицы пройдет специальная программа на центральной городской набережной. Мероприятия фестиваля продлятся до 02:00. Кроме того, 23 августа в городе пройдут эксклюзивные экскурсии «Маршруты Перми».