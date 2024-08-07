На «Ночи города» в Перми выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов

Сначала вместе с пермскими артистами выступит московский проект COOLT ALL STARS (сочетание электронной музыки и живого звучания инструментов), а затем — Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы» и программой «40 лет Nautilus Pompilius». Музыканты сыграют ретроспективу главных песен группы в актуальном прочтении в сопровождении мультимедийного шоу.