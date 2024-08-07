На СВО погиб 52-летний помощник гранатометчика с севера Пермского края

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Житель поселка Керос Геннадий Мизёв погиб в зоне СВО в возрасте 52 лет. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщила глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.
Геннадий Мизёв родился 27 августа 1971 года. Ушел на СВО в звании рядового стрелком-помощником гранатометчика взвода штурмовой роты. Мужчина погиб 3 июня при выполнении боевых задач.
Администрация Гайнского муниципального округа и лично Елизавета Шалгинских выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.
«Память о Геннадии Александровиче, как участнике специальной военной операции, останется навсегда», — сообщает глава округа.
Прощание с погибшим состоится сегодня, 7 августа в Доме культуры поселка Керос в 13:30.