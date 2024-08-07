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На СВО погиб 52-летний помощник гранатометчика с севера Пермского края

На СВО погиб 52-летний помощник гранатометчика с севера Пермского края

7 августа 2024, 11:51
Фото: 1MI\ страница Вконтакте главы Гайнского МО Елизаветы Шалгинских
Бойца похоронят в поселке Керос.

Житель поселка Керос Геннадий Мизёв погиб в зоне СВО в возрасте 52 лет. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщила глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

Геннадий Мизёв родился 27 августа 1971 года. Ушел на СВО в звании рядового стрелком-помощником гранатометчика взвода штурмовой роты. Мужчина погиб 3 июня при выполнении боевых задач.

Администрация Гайнского муниципального округа и лично Елизавета Шалгинских выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

«Память о Геннадии Александровиче, как участнике специальной военной операции, останется навсегда», — сообщает глава округа.

Прощание с погибшим состоится сегодня, 7 августа в Доме культуры поселка Керос в 13:30.

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#Сво#Военная служба#Похороны#Погибший
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