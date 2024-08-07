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Экс-глава Кировской области строился на кондитерскую фабрику «Пермская»

Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику

7 августа 2024, 13:41
Фото: Страница Никиты Белых в соцсетях

Экс-глава Кировской области строился на кондитерскую фабрику «Пермская»

Бывший пермский депутат вышел на свободу в конце июня.

Экс-глава Кировской области и бывший депутат Заксобрания Пермского края Никита Белых, вышедший на свободу в конце июня этого года, нашел работу. Он устроился в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“» заместителем гендиректора по корпоративным вопросам, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Никита Белых вышел на свободу из кировского СИЗО №1 21 июня и сразу же поехал в Пермь. Близкие экс-губернатора говорили СМИ, что он планирует заняться своим здоровьем, а потом, вероятно, наукой. В политику он возвращаться не планирует, покидать РФ — тоже.

Никита Белых отбывал восьмилетний срок за взятки в ИК-5 под Рязанью. В 2016 году его задержали при получении взятки в 200 тыс. евро. В 2018 году Пресненский суд Москвы вынес ему приговор. Помимо восьмилетнего срока, бывший губернатор заплатил штраф в размере 48 млн рублей, а также не может занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу.

По новому делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими суд оправдал его по одному эпизоду и освободил от наказания в связи с истечением срока давности по другому эпизоду.

АО «Кондитерская фабрика „Пермская“» сейчас в равных долях принадлежит ООО «Бизнес-Контакт» и двум физлицам, его бывшему директору Борису Швайцеру и члену совета директоров Александру Яцкову. В 2002 году ООО «Бизнес-Контакт» учредил сам Никита Белых. Сейчас доли общества не распределены, только 3,7% уставного капитала владеет Алексей Пыхтеев.

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#Кадровые перестановки#Уголовное дело#Кондитерская фабрика пермская#Коррупция#Никита белых
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