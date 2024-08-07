Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику

Никита Белых отбывал восьмилетний срок за взятки в ИК-5 под Рязанью. В 2016 году его задержали при получении взятки в 200 тыс. евро. В 2018 году Пресненский суд Москвы вынес ему приговор. Помимо восьмилетнего срока, бывший губернатор заплатил штраф в размере 48 млн рублей, а также не может занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу.