Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Экс-глава Кировской области и бывший депутат Заксобрания Пермского края Никита Белых, вышедший на свободу в конце июня этого года, нашел работу. Он устроился в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“» заместителем гендиректора по корпоративным вопросам, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Никита Белых вышел на свободу из кировского СИЗО №1 21 июня и сразу же поехал в Пермь. Близкие экс-губернатора говорили СМИ, что он планирует заняться своим здоровьем, а потом, вероятно, наукой. В политику он возвращаться не планирует, покидать РФ — тоже.
Никита Белых отбывал восьмилетний срок за взятки в ИК-5 под Рязанью. В 2016 году его задержали при получении взятки в 200 тыс. евро. В 2018 году Пресненский суд Москвы вынес ему приговор. Помимо восьмилетнего срока, бывший губернатор заплатил штраф в размере 48 млн рублей, а также не может занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу.
По новому делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими суд оправдал его по одному эпизоду и освободил от наказания в связи с истечением срока давности по другому эпизоду.
АО «Кондитерская фабрика „Пермская“» сейчас в равных долях принадлежит ООО «Бизнес-Контакт» и двум физлицам, его бывшему директору Борису Швайцеру и члену совета директоров Александру Яцкову. В 2002 году ООО «Бизнес-Контакт» учредил сам Никита Белых. Сейчас доли общества не распределены, только 3,7% уставного капитала владеет Алексей Пыхтеев.