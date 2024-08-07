Обвиненного в госизмене пермского фотографа оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Мосгорсуд оставил в силе в силе решение Лефортовского районного суда, направившего в СИЗО пермского фотографа Григория Скворцова. Заседание состоялось 6 августа, срок нахождения под стражей обвиняемому продлили до 29 октября, сообщили Properm.ru друзья молодого человека.
Фотографа из Перми обвиняют в госизмене. Он специализируется на промышленной и архитектурной съемке. В 2014 году он основал индастриал-группу Jagath, которая устраивала свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.
Точная фабула дела неизвестна. Однако проект «Первый отдел» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) утверждает, что причиной обвинений стало то, что Скворцов передал американскому журналисту книгу Дмитрия Юркова «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов». Проект ссылается на письмо самого Скворцова.
Монография о бункерах была написана на основе рассекреченных материалов. «Специальные фортификационные сооружения — одни из самых редких и загадочных объектов современной городской среды. Когда-то эти хорошо защищенные подземелья обеспечивали нам мирное небо над головой. Сейчас они массово рассекречиваются, а в некоторых даже создаются музеи. Книга Д. Е. Юркова — результат большого историко-архивного исследования о том, как и для чего создавались эти необычные сооружения», — говорится в аннотации на сайте «Московского дома книги». Там же можно было заказать книгу, однако сейчас сообщается, что товар закончился.
Григорий Скворцов должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург 29 ноября 2023 года, но исчез. Через несколько дней выяснилось, что в тот день Лефортовский районный суд арестовал фотографа по подозрению в госизмене.