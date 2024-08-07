Обвиненного в госизмене пермского фотографа оставили в СИЗО

Монография о бункерах была написана на основе рассекреченных материалов. «Специальные фортификационные сооружения — одни из самых редких и загадочных объектов современной городской среды. Когда-то эти хорошо защищенные подземелья обеспечивали нам мирное небо над головой. Сейчас они массово рассекречиваются, а в некоторых даже создаются музеи. Книга Д. Е. Юркова — результат большого историко-архивного исследования о том, как и для чего создавались эти необычные сооружения», — говорится в аннотации на сайте «Московского дома книги». Там же можно было заказать книгу, однако сейчас сообщается, что товар закончился.