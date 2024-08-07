Организаторов школьного питания в Прикамье оштрафовали на 3,8 миллионов рублей

Накануне начала учебного года проходят проверки школ и детских садов, в том числе как организовано питание детей. Как сообщают в Роспотребнадзора, в Пермском крае работает более 1,3 тыс. детских организаций. Это детские сады, школы, загородные лагеря, учреждения дополнительного образования и социального обслуживания детей, детские библиотеки и прочие организации. 75% из из них, утверждают в ведомстве, являются объектами чрезвычайно высокой категории риска и, соответственно, подлежат надзору ежегодно.