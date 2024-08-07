Организаторов школьного питания в Прикамье оштрафовали на 3,8 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
Накануне начала учебного года проходят проверки школ и детских садов, в том числе как организовано питание детей. Как сообщают в Роспотребнадзора, в Пермском крае работает более 1,3 тыс. детских организаций. Это детские сады, школы, загородные лагеря, учреждения дополнительного образования и социального обслуживания детей, детские библиотеки и прочие организации. 75% из из них, утверждают в ведомстве, являются объектами чрезвычайно высокой категории риска и, соответственно, подлежат надзору ежегодно.
Горячее питание детей в крае организовано во всех дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального образования, где продолжительность пребывания детей составляет более 3,5-4 часов.
Для организации питания детей на территории края функционирует один комбинат школьного питания, 126 аутсорсеров (индивидуальные предприниматели и юридические лица). 131 детское учреждение в регионе самостоятельно готовят детские обеды, без привлечения сторонних организаций.
Управление Роспотребнадзора при проверках образовательных учреждений, в том числе оценивает качество и безопасность питания по следующим вопросам:
Каждый обязательный профилактический визит эпидемиологов сопровождается лабораторным исследованием качества пищевого сырья и готовых блюд.
За 2023-2024 учебный год проведено более 8 тыс. исследований проб сырья и готовых блюд. По результатам лабораторных исследований установлено, что некоторые поставщики детского питания допускают занижение энергетической ценности завтрака или обеда. Также не соблюдается уровень температуры готовых блюд на столе у школьников, массы порций блюда.
По результатам исследований выявлено несоответствие 9-ти проб пищевой продукции по санитарно-химическим показателям. По всем случаям по выявлению продукции, несоответствующей требованиям качества и безопасности, в полном объеме проведены мероприятия по пресечению обороту указанной продукции и наказанию виновных лиц Управлением.
У проверяющих к организатором детского питания в Прикамье есть следующие претензии:
Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья в общеобразовательные организации на конец 2023-2024 учебного года в Пермском крае осуществляли 235 поставщиков. Все они также были проверены. При проверке поставщиков выявлялись типичные нарушения:
По результатам завершенных проверок в отношении операторов питания, поставщиков и должностных лиц возбуждено порядка 580 дел об административном правонарушении. Вынесено постановлений о штрафах за допущенные нарушения на сумму более 3,8 млн рублей.