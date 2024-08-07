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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Пермские реки могут выйти из берегов

Пермские реки могут выйти из берегов

7 августа 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
В Пермском крае высока вероятность паводков и притока воды в водохранилища.

В Пермском крае сохранится вероятность подъема уровня воды в реках и дождевых паводков. В течение дня ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщили в Пермском ЦГМС.

7 августа в крае возможны резкие подъемы воды в водохранилищах и притоках рек Вишеры, Яйвы, Косьвы, а также Чусовой. Также высока вероятность паводков и увеличение притоков рек в пруды и водохранилища, например в Широковское на Косьве и на Яйвинской ГРЭС.

Также в течение дня 7 августа в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы, возможны туманы на дорогах. Средняя температура составит +19°…+21°.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим на дорогах и не совершать резких обгонов и маневров на мокром асфальте. Также синоптики напоминают о правилах поведения в грозу — не выходить на улицу и не находиться на любом открытом пространстве во избежания происшествий, отключить все электроприборы и плотно закрыть окна.

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#Прогноз погоды#Пермский край#Паводки#Дожди#Грозы#Водохранилища
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