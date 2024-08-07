Пермские реки могут выйти из берегов

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В Пермском крае сохранится вероятность подъема уровня воды в реках и дождевых паводков. В течение дня ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщили в Пермском ЦГМС.
7 августа в крае возможны резкие подъемы воды в водохранилищах и притоках рек Вишеры, Яйвы, Косьвы, а также Чусовой. Также высока вероятность паводков и увеличение притоков рек в пруды и водохранилища, например в Широковское на Косьве и на Яйвинской ГРЭС.
Также в течение дня 7 августа в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы, возможны туманы на дорогах. Средняя температура составит +19°…+21°.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим на дорогах и не совершать резких обгонов и маневров на мокром асфальте. Также синоптики напоминают о правилах поведения в грозу — не выходить на улицу и не находиться на любом открытом пространстве во избежания происшествий, отключить все электроприборы и плотно закрыть окна.