Пермские реки могут выйти из берегов

Водителям советуют соблюдать скоростной режим на дорогах и не совершать резких обгонов и маневров на мокром асфальте. Также синоптики напоминают о правилах поведения в грозу — не выходить на улицу и не находиться на любом открытом пространстве во избежания происшествий, отключить все электроприборы и плотно закрыть окна.