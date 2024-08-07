Пермский «Молот» объявил о кадровых изменениях в клубе

Спортсмена вызывали в расположение юниорской и молодежной сборной России. В 2017 году он завоевал бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров до 18 лет. На взрослом уровне Кирилл сыграл 11 матчей в ходе КХЛ в составе ХК «Трактор» (Челябинск) и 33 матча во Всероссийской хоккейной лиге. В ВХЛ Устименко выступал за питерское «Динамо», а также «Челмет», «Рязань-ВДВ» и «Норильск».