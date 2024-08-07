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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Состав пермского ХК «Молот» пополнил спортсмен из Беларуси Кирилл Устименко

Пермский «Молот» объявил о кадровых изменениях в клубе

7 августа 2024, 12:29
Фото: vk.com/hcchelmet

Состав пермского ХК «Молот» пополнил спортсмен из Беларуси Кирилл Устименко

Хоккеист играл за «Динамо», «Челмет», «Рязань-ВДВ» и другие клубы.

Состав пермского хоккейного клуба «Молот» пополнил 25-летний вратарь Кирилл Устименко. Ранее, тоже сегодня, в пресс-службе «Молота» сообщали, что команду по обоюдному согласию сторон покинули защитник Андрей Киселев и нападающий Илья Бобряшов.

Кирилл Устименко родился в Гомеле (Беларусь), где начал играть в хоккей, затем переехал в Санкт-Петербург. На юниорском уровне играл за команды «Форвард», «СКА-Бульдоги» и «Динамо». На молодежном уровне дебютировал в сезоне 2016/2017 в составе МХК «Динамо СПб». Суммарно провел здесь 145 матчей, в которых отразил 92,7% бросков.

Спортсмена вызывали в расположение юниорской и молодежной сборной России. В 2017 году он завоевал бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров до 18 лет. На взрослом уровне Кирилл сыграл 11 матчей в ходе КХЛ в составе ХК «Трактор» (Челябинск) и 33 матча во Всероссийской хоккейной лиге. В ВХЛ Устименко выступал за питерское «Динамо», а также «Челмет», «Рязань-ВДВ» и «Норильск».

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