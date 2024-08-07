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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:59

Пермский зоопарк показал видео первой прогулки маленьких барсят

Пермский зоопарк показал видео первой прогулки маленьких барсят

7 августа 2024, 12:48
Фото: Пермский зоопарк Вконтакте
Малыши вышли на прогулку вместе с мамой Аксу.

В Пермском зоопарке событие — первая прогулка котят снежного барса. Об этом сообщают сотрудники учреждения во Вконтакте.

«Родившиеся два месяца назад барсята, родителями которых стали Аксу и Снежек, подрастают. Мама вывела малышей на прогулку в вольер. Свои первые шаги малыши делают очень осторожно и неуклюже», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Аксу — очень трепетная мама. Она нежно ухаживает за малышами и не отпускает их от себя. Маленьких хищников различают по пятнышкам. Узор на шкуре каждого барса уникален, как отпечаток человеческого пальца. У одного котенка рисунок складывается в «лапку», а у другого напоминает цветочек.

Ранее пермский зоопарк сообщил, что оставит барсят у себя, пока им не исполнится два года. А уже после сотрудники зверинца решат их судьбу.

Видео: Пермский зоопарк Вконтакте
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