Пермский зоопарк показал видео первой прогулки маленьких барсят

Аксу — очень трепетная мама. Она нежно ухаживает за малышами и не отпускает их от себя. Маленьких хищников различают по пятнышкам. Узор на шкуре каждого барса уникален, как отпечаток человеческого пальца. У одного котенка рисунок складывается в «лапку», а у другого напоминает цветочек.