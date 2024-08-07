Пермский зоопарк показал видео первой прогулки маленьких барсят

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Пермском зоопарке событие — первая прогулка котят снежного барса. Об этом сообщают сотрудники учреждения во Вконтакте.
«Родившиеся два месяца назад барсята, родителями которых стали Аксу и Снежек, подрастают. Мама вывела малышей на прогулку в вольер. Свои первые шаги малыши делают очень осторожно и неуклюже», — рассказывают сотрудники зоопарка.
Аксу — очень трепетная мама. Она нежно ухаживает за малышами и не отпускает их от себя. Маленьких хищников различают по пятнышкам. Узор на шкуре каждого барса уникален, как отпечаток человеческого пальца. У одного котенка рисунок складывается в «лапку», а у другого напоминает цветочек.
Ранее пермский зоопарк сообщил, что оставит барсят у себя, пока им не исполнится два года. А уже после сотрудники зверинца решат их судьбу.