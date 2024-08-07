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Пермякам заплатят 87 тысяч за испытание на их детях вакцины от COVID-19

Пермякам заплатят 87 тысяч за испытание на их детях вакцины от COVID-19

7 августа 2024, 02:55
Фото: ideogram.ai
Клиническое исследование проводит «Профессорская клиника».
Сюжет
Дети

В Перми в частном многопрофильном медицинском центре «Профессорская клиника» идет набор детей от 6 до 11 лет для исследования вакцины от коронавируса. Родителям обещают за это выплату 100 тыс. рублей (87 тыс. рублей после вычета налога). Информация об этом появилась в социальной сети клиники.

Отмечается, что вакцина зарегистрирована и прошла исследования на пожилых людях (старше 60 лет) и подростках от 12 до 17 лет. Предполагается введение вакцины дважды, после каждой предусмотрена госпитализация и амбулаторные визиты.

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#Пермь#Дети#Коронавирус#Вакцинация#Медицина#Социальные сети#Профессорская клиника#Набор
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