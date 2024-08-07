Пермякам заплатят 87 тысяч за испытание на их детях вакцины от COVID-19

В Перми в частном многопрофильном медицинском центре «Профессорская клиника» идет набор детей от 6 до 11 лет для исследования вакцины от коронавируса. Родителям обещают за это выплату 100 тыс. рублей (87 тыс. рублей после вычета налога). Информация об этом появилась в социальной сети клиники.