С начала года МСП привлекли 4,3 млрд рублей благодаря господдержке

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Как пишет издание regnum.ru, МСП Банк выступил в качестве якорного инвестора и соорганизатора 19 выпусков, совокупный объем поддержки составил более 1 миллиарда рублей. Обеспечение доступа к финансовым ресурсам за счет выпуска облигаций, в том числе с использованием мер поддержки, входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».
По словам генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, по оценкам компании, около 80% предприятий МСП в 2024 году разместили облигации в «Секторе Роста» Московской биржи при поддержке МСП Банка. На данный момент для бизнеса выход на фондовый рынок может стать эффективным альтернативным вариантом привлечения финансирования в свои проекты.
Значительная часть спроса на поддержку МСП Банка при организации выпуска облигаций приходится на компании, занятые в высокотехнологичной и производственной отраслях. Но только этими сферами не ограничивается. Банк стал соорганизатором выпусков ценных бумаг и якорным инвестором для предприятий, работающих в отраслях торговли, производства сельхозтоваров, пищевой и химической промышленности, финансовых организаций. Корпорация МСП участвует в процессе разработки новых и масштабирования действующих мер поддержки со стороны государства, которые направлены на рост числа эмитентов фондового рынка среди малых и средних предприятий.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что для компании, как для института развития бизнеса, важно предложить МСП максимальное количество инструментов финансовой поддержки, в том числе благодаря выходу на фондовый рынок. Для бизнеса повышается доступность биржевых инструментов при наличии поддержки со стороны МСП Банка: уменьшаются расходы на подготовку и листинг, увеличивается спрос на бумаги со стороны других инвесторов, становится проще взаимодействие с институтами развития.
Среди компаний, которые разместили облигации при поддержке МСП Банка, челябинское предприятие «С-Принт», привлеченные 100 млн рублей будут направлены на запуск проектов для новых клиентов. Компания «Селлер», работающая под брендом «ТехПорт», осуществила выпуск общим объемом в размере 500 млн рублей. Финансирование будет направлено на масштабирование бизнес-модели по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк также стал якорным инвестором в выпуске облигаций компании «Моторные технологии» в объеме 220 млн рублей.