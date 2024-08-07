С начала года МСП привлекли 4,3 млрд рублей благодаря господдержке

Значительная часть спроса на поддержку МСП Банка при организации выпуска облигаций приходится на компании, занятые в высокотехнологичной и производственной отраслях. Но только этими сферами не ограничивается. Банк стал соорганизатором выпусков ценных бумаг и якорным инвестором для предприятий, работающих в отраслях торговли, производства сельхозтоваров, пищевой и химической промышленности, финансовых организаций. Корпорация МСП участвует в процессе разработки новых и масштабирования действующих мер поддержки со стороны государства, которые направлены на рост числа эмитентов фондового рынка среди малых и средних предприятий.