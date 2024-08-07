Школьный набор подорожал в России

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Средняя стоимость школьного дневника увеличилась на 13% — до 313 рублей. Набор тетрадей купить можно за 407 рублей, что на 10% дороже относительно прошлого лета. Комплект обложек для тетрадей и учебников подорожал на 6%, до 269 рублей.
Комплект ручек теперь стоит 324 рубля, это на 9% дороже, чем минувшим летом. Средняя стоимость линейки и комплекта ластиков увеличилась незначительно — на 3%, а вот простой карандаш подорожал на 15% — до 45 рублей за единицу, пишет eanews.ru.
Значительно повысились цены на цветные карандаши (19%), клей-карандаш (27%), гуашь (23%), фломастеры (13%). Также заметно увеличилась стоимость кисточек (15%) и пластилина (10%). «Мешки для сменки россияне стали покупать на 11% дешевле — в июле средний чек покупки составил 401 рубль. В то же время рюкзаки выросли в цене на 6% — теперь они стоят в среднем 1 732 рубля», — добавили в АТОЛ.