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Школьный набор подорожал в России

7 августа 2024, 05:47
В России подорожал базовый набор товаров для школы, которые покупают перед 1 сентября. Теперь его средняя стоимость составляет 6,4 тыс. рублей, что на 8% дороже, чем в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании АТОЛ.

Средняя стоимость школьного дневника увеличилась на 13% — до 313 рублей. Набор тетрадей купить можно за 407 рублей, что на 10% дороже относительно прошлого лета. Комплект обложек для тетрадей и учебников подорожал на 6%, до 269 рублей.

Комплект ручек теперь стоит 324 рубля, это на 9% дороже, чем минувшим летом. Средняя стоимость линейки и комплекта ластиков увеличилась незначительно — на 3%, а вот простой карандаш подорожал на 15% — до 45 рублей за единицу, пишет eanews.ru.

Значительно повысились цены на цветные карандаши (19%), клей-карандаш (27%), гуашь (23%), фломастеры (13%). Также заметно увеличилась стоимость кисточек (15%) и пластилина (10%). «Мешки для сменки россияне стали покупать на 11% дешевле — в июле средний чек покупки составил 401 рубль. В то же время рюкзаки выросли в цене на 6% — теперь они стоят в среднем 1 732 рубля», — добавили в АТОЛ.

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