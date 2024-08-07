Школьный набор подорожал в России

Значительно повысились цены на цветные карандаши (19%), клей-карандаш (27%), гуашь (23%), фломастеры (13%). Также заметно увеличилась стоимость кисточек (15%) и пластилина (10%). «Мешки для сменки россияне стали покупать на 11% дешевле — в июле средний чек покупки составил 401 рубль. В то же время рюкзаки выросли в цене на 6% — теперь они стоят в среднем 1 732 рубля», — добавили в АТОЛ.