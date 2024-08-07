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Пермская поликлиника №5 на ул. Гусарова, 7 осталась без терапевтов

Стало известно, почему так мало терапевтов в пермской поликлинике №5

7 августа 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney

Пермская поликлиника №5 на ул. Гусарова, 7 осталась без терапевтов

Пермячка рассказала новостному порталу, что записаться на прием сейчас практически невозможно.

В Перми в поликлинике №5 на ул. Гусарова, 7, уменьшилось количество терапевтов. На весь микрорайона Крохалева остались только два врача, об этом сообщила изданию URA.RU жительница краевой столицы.

По словам Людмилы, в настоящий момент в медучреждении работают только два терапевта. Запись к ним вызывает трудности. «На моем участке терапевта вообще убрали, и к кому теперь идти, непонятно. При этом в микрорайоне построили несколько жилых комплексов и возводят еще, то есть количество жителей увеличивается, а врачей — сокращается», — говорит пермячка.

По данным приложения для записи на прием в больницу «К врачу» указано, что всего в данной клинике есть четыре терапевта. При этом двое из них в отпуске до 21 августа. У двух других записей до этого числа нет, на следующие даты запись также закрыта.

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#Пермь#Медицина#Здравоохранение#Врачи#Поликлиника#Дефицит#Уменьшение штата
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