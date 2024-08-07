Стало известно, почему так мало терапевтов в пермской поликлинике №5

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
В Перми в поликлинике №5 на ул. Гусарова, 7, уменьшилось количество терапевтов. На весь микрорайона Крохалева остались только два врача, об этом сообщила изданию URA.RU жительница краевой столицы.
По словам Людмилы, в настоящий момент в медучреждении работают только два терапевта. Запись к ним вызывает трудности. «На моем участке терапевта вообще убрали, и к кому теперь идти, непонятно. При этом в микрорайоне построили несколько жилых комплексов и возводят еще, то есть количество жителей увеличивается, а врачей — сокращается», — говорит пермячка.
По данным приложения для записи на прием в больницу «К врачу» указано, что всего в данной клинике есть четыре терапевта. При этом двое из них в отпуске до 21 августа. У двух других записей до этого числа нет, на следующие даты запись также закрыта.