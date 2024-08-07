Суд отказал бывшему директору «Порта Пермь» в возвращении дела следствию

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Судья Дзержинского районного суда Анна Щеткина сегодня, 7 августа, отказала защите бывшего директора «Порта Пермь» Марека Кинцела в удовлетворении ходатайства о возврате дела о хищении имущества порта на 1 млрд рублей на дополнительное расследование. Судья назвала его рассмотрение преждевременным, и отложила до окончания судебного следствия. После чего участники процесса перешли к исследованиям материалов дела.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, гособвинение в отзыве на ходатайство заявило, что причин для возвращения дела в прокуратуру нет. Прокурор Анастасия Копысова указала, что в том числе растрата имущества порта была, в том числе, совершена в нарушение положений Устава компании. Кроме того, у Кинцла не было прав на распоряжение имуществом. Кроме того, по мнению обвинения не выдерживает критики то, что следствие неверно указало сроки и место совершения преступления.
Кинцл с мнением прокурора не согласился, в том числе, напомнив, что он мог распоряжаться имуществом порта по выданной ему доверенности. Адвокат Александр Струков также не согласился с тем, что его доверитель действовал в нарушение положений Устава «Порта Пермь».
Кинцл поддержал защиту в том, что не считает, что были нарушены положения устава порта: по его словам, все сделки проверялись и согласовывались советом директоров общества.
Суд не стал рассматривать ходатайство как преждевременное, поскольку по сути защита опровергает материалы дела в целом, а они еще судом не исследованы.
Марек Кинцл и его адвокат Александр Струков указывали в ходатайстве на допущенные, как они считают, процессуальные нарушения. Они отмечали, что сам факт хищения не доказан, а степень участия в преступлении экс-директора порта в обвинительном заключении описана неясно и не конкретно. Ходатайство о возвращении дела прокурору было заявлено 11 июля, сразу после начала рассмотрения уголовного дела.
Как пояснил журналисту Properm.ru адвокат Александр Струков, определение может быть обжаловано с итоговым решением суда по делу о хищении имущества «Порта Пермь».
Дело о хищении имущества АО «Порт Пермь» на миллиард в отношении Марека Кинцла суд уже начинал рассматривать в декабре прошлого года, но судья Наталия Старкова вернула дело следствию. Причиной стало то, что утвержденное ведомством обвинительное заключение, по ее мнению, противоречит фактическим обстоятельствам дела — необходимо было применить квалификацию по более тяжкому составу преступления. Пермский краевой суд не согласился с этим мнением и вернул дело в первую инстанцию. Оспорить решение в кассационной инстанции Кинцлу не удалось.
Изначально бывший топ-менеджер признал вину в преступлении и не исключалось, что уголовное преследование в отношении него суд может прекратить по нереабилитирующему признаку: из-за истечения сроков давности. Дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ, выявившим, что Батлер и Кинцл превысили полномочия, продав недвижимость по заниженной цене.
До 2002 года грузовой порт «Пермь» принадлежал государству, потом был акционирован. Совокупным пакетом в 92,11% голосующих акций частного АО «Порт Пермь» получил гражданин Великобритании Чарльз Александр Батлер. В совете директоров в разное время были сам Батлер, его сестра Катрин Батлер, его гражданская супруга Ева Хлумова и доверенное лицо Нинел Схейбалова. В 2024 году по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Пермского края отменил итоги приватизации и передачи имущества порта, это решение устояло в апелляционном суде.
В 2016 году Марек Кинцл уже был осужден за злоупотребление полномочиями при управлении имуществом «Порта Пермь», эта судимость уже погашена. Директор порта Алексей Мальцев в 2021 году был осужден за уклонение от налогов и оштрафован. Гражданин Великобритании Чарльз Алексей Батлер во время расследования дела объявлялся в розыск, но из-за истечения сроков давности избежал уголовного преследования.