Суд отказал бывшему директору «Порта Пермь» в возвращении дела следствию

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, гособвинение в отзыве на ходатайство заявило, что причин для возвращения дела в прокуратуру нет. Прокурор Анастасия Копысова указала, что в том числе растрата имущества порта была, в том числе, совершена в нарушение положений Устава компании. Кроме того, у Кинцла не было прав на распоряжение имуществом. Кроме того, по мнению обвинения не выдерживает критики то, что следствие неверно указало сроки и место совершения преступления.



Кинцл с мнением прокурора не согласился, в том числе, напомнив, что он мог распоряжаться имуществом порта по выданной ему доверенности. Адвокат Александр Струков также не согласился с тем, что его доверитель действовал в нарушение положений Устава «Порта Пермь».



Кинцл поддержал защиту в том, что не считает, что были нарушены положения устава порта: по его словам, все сделки проверялись и согласовывались советом директоров общества.



Суд не стал рассматривать ходатайство как преждевременное, поскольку по сути защита опровергает материалы дела в целом, а они еще судом не исследованы.