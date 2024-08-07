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Сын бывшего мэра Перми инвестирует 25 миллионов рублей в ресторанный бизнес

Сын бывшего мэра Перми инвестирует 25 миллионов рублей в ресторанный бизнес

7 августа 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney
В ресторанный комплекс войдут ресторан здоровой пищи и бар с живой музыкой.

Сын экс-главы Перми Алексея Демкина Егор Демкин инвестирует в проект ресторанного комплекса «Кама» более 25 млн рублей. В комплекс войдут ресторан сбалансированной здоровой пищи и бар с живой музыкой, сообщает «Ъ-Прикамье».

По мнению одного эксперта, инвестиция в бизнес окупится за счет хорошей локации и качественной кухни, по мнению другого — есть риски из-за размытости концепции ресторана.

ООО «Гастро 25» было зарегистрировано в Перми в июля этого года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 51% долей компании владеет Егор Демкин. Демкин является и генеральным директором организации. Остальные доли принадлежат предпринимателю Дмитрию Литвину. Основным видом деятельности «Гастро 25» — деятельность ресторанов и услуги доставки питания.

Как рассказал Демкин изданию, в настоящий момент в краевом центре нет заведений, предлагающих здоровую пищу в ресторанной подаче.

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#Бизнес#Пермь#Инвестиции#Ресторан#Гастрономия
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