Сын бывшего мэра Перми инвестирует 25 миллионов рублей в ресторанный бизнес

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Сын экс-главы Перми Алексея Демкина Егор Демкин инвестирует в проект ресторанного комплекса «Кама» более 25 млн рублей. В комплекс войдут ресторан сбалансированной здоровой пищи и бар с живой музыкой, сообщает «Ъ-Прикамье».
По мнению одного эксперта, инвестиция в бизнес окупится за счет хорошей локации и качественной кухни, по мнению другого — есть риски из-за размытости концепции ресторана.
ООО «Гастро 25» было зарегистрировано в Перми в июля этого года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 51% долей компании владеет Егор Демкин. Демкин является и генеральным директором организации. Остальные доли принадлежат предпринимателю Дмитрию Литвину. Основным видом деятельности «Гастро 25» — деятельность ресторанов и услуги доставки питания.
Как рассказал Демкин изданию, в настоящий момент в краевом центре нет заведений, предлагающих здоровую пищу в ресторанной подаче.