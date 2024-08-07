Сын бывшего мэра Перми инвестирует 25 миллионов рублей в ресторанный бизнес

ООО «Гастро 25» было зарегистрировано в Перми в июля этого года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 51% долей компании владеет Егор Демкин. Демкин является и генеральным директором организации. Остальные доли принадлежат предпринимателю Дмитрию Литвину. Основным видом деятельности «Гастро 25» — деятельность ресторанов и услуги доставки питания.