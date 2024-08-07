Удививший пермяков космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область

Третий космолет проекта «Буран» заметили на прошлой неделе, 30 июля, на трассе в районе Чусового. Видеозапись от очевидца появилась в сообществе «ВКонтакте» «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ». В Екатеринбург через Пермский край везли третий космолет проекта «Буран» под названием «Байкал», который с апреля 2022 года находился в музее техники Вадима Задорожного на киностудии «Военфильм-Медынь» в Калужской области. Космолет отправили из аэропорта Жуковский через Москву до Перми. Музей военной техники в Верхней Пышме ранее выкупил космолет у предыдущего учреждения.