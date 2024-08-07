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Updated Сегодня, 06:40

Космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область

Удививший пермяков космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область

7 августа 2024, 06:39
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

Космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область

Космический транспорт был замечен жителями Прикамья в районе Чусового в конце июля.
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Советский космический корабль проекта «Буран» привезли в Верхнюю Пышму Свердловской области. Здесь находится Музей военной техники. Как сообщают читатели Properm.ru, сейчас вокруг космолета устанавливают огораживающий забор.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

Третий космолет проекта «Буран» заметили на прошлой неделе, 30 июля, на трассе в районе Чусового. Видеозапись от очевидца появилась в сообществе «ВКонтакте» «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ». В Екатеринбург через Пермский край везли третий космолет проекта «Буран» под названием «Байкал», который с апреля 2022 года находился в музее техники Вадима Задорожного на киностудии «Военфильм-Медынь» в Калужской области. Космолет отправили из аэропорта Жуковский через Москву до Перми. Музей военной техники в Верхней Пышме ранее выкупил космолет у предыдущего учреждения.

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#Общество#Пермь#Фото#Екатеринбург#Космос#Музей#Свердловская область#Космические корабли
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