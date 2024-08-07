Удививший пермяков космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область

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Published Сегодня, 06:39
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Советский космический корабль проекта «Буран» привезли в Верхнюю Пышму Свердловской области. Здесь находится Музей военной техники. Как сообщают читатели Properm.ru, сейчас вокруг космолета устанавливают огораживающий забор.
Третий космолет проекта «Буран» заметили на прошлой неделе, 30 июля, на трассе в районе Чусового. Видеозапись от очевидца появилась в сообществе «ВКонтакте» «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ». В Екатеринбург через Пермский край везли третий космолет проекта «Буран» под названием «Байкал», который с апреля 2022 года находился в музее техники Вадима Задорожного на киностудии «Военфильм-Медынь» в Калужской области. Космолет отправили из аэропорта Жуковский через Москву до Перми. Музей военной техники в Верхней Пышме ранее выкупил космолет у предыдущего учреждения.