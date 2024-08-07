В Большесосновском округе Прикамья произошло смертельное ДТП

Как указывает источник, около 15:30 часов по автомобильной дороге Большая Соснова — Частые со стороны поселка Частые двигался автомобиль «Фав» под управлением 58-летнего водителя, который на 23 км не справился с управлением и врезался в двигающийся по встречке «КАМАЗ» под управлением мужчины 1969 года рождения. Так, грузовик «ФАВ» съехал с дороги и опрокинулся.