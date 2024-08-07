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В Большесосновском округе Прикамья произошло смертельное ДТП

В Большесосновском округе Прикамья произошло смертельное ДТП

7 августа 2024, 04:35
Фото: Поисково-спасательная служба КМО
На месте ДТП скончался 58-летний мужчина.
Сюжет
Дтп

Вчера, 6 августа, в Большесосновскому округе произошла смертельная автоавария. В ходе ДТП погиб 58-летний мужчина, сообщили в поисково-спасательном отряде Кунгурского муниципального округа.

Как указывает источник, около 15:30 часов по автомобильной дороге Большая Соснова — Частые со стороны поселка Частые двигался автомобиль «Фав» под управлением 58-летнего водителя, который на 23 км не справился с управлением и врезался в двигающийся по встречке «КАМАЗ» под управлением мужчины 1969 года рождения. Так, грузовик «ФАВ» съехал с дороги и опрокинулся.

Водитель «ФАВ» скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

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#Дтп#Прикамье#Погибший#Смертельное дтп#Большесосновский округ#Поисково-спасательный отряд#Кунгурский муниципальный округ
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