В Большесосновском округе Прикамья произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Вчера, 6 августа, в Большесосновскому округе произошла смертельная автоавария. В ходе ДТП погиб 58-летний мужчина, сообщили в поисково-спасательном отряде Кунгурского муниципального округа.
Как указывает источник, около 15:30 часов по автомобильной дороге Большая Соснова — Частые со стороны поселка Частые двигался автомобиль «Фав» под управлением 58-летнего водителя, который на 23 км не справился с управлением и врезался в двигающийся по встречке «КАМАЗ» под управлением мужчины 1969 года рождения. Так, грузовик «ФАВ» съехал с дороги и опрокинулся.
Водитель «ФАВ» скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.