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Posted 7 августа 2024, 08:26

Published 7 августа 2024, 08:26

Modified 8 августа 2024, 10:31

Updated 8 августа 2024, 10:31

В Добрянке 45-летний курильщик уронил сигарету на ковер и чуть не сгорел заживо

7 августа 2024, 08:26
Огнеборцы спасли от пожара 10 человек.

Вчера, 6 августа, в Добрянке на пожаре пострадал 45-летний мужчина. По предварительным данным, мужчина выронил сигарету на пол, из-за чего загорелся ковер. Информацию об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Главного управления МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на ул. Строителей поступило на пульт экстренной службы в 18:56. На место происшествия прибыли пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава. Выяснилось, что горение происходило в комнате на втором этаже жилого дома.

Площадь возгорания составила 3 кв. м. Погибших нет, спасатели вывели на свежий воздух 10 человек при помощи спасательных устройств по лестничному маршу. Пострадавший был обнаружен на полу комнаты. Локализован и ликвидирован пожар в 19:08.

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