В Добрянке 45-летний курильщик уронил сигарету на ковер и чуть не сгорел заживо

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Вчера, 6 августа, в Добрянке на пожаре пострадал 45-летний мужчина. По предварительным данным, мужчина выронил сигарету на пол, из-за чего загорелся ковер. Информацию об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Главного управления МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на ул. Строителей поступило на пульт экстренной службы в 18:56. На место происшествия прибыли пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава. Выяснилось, что горение происходила в комнате на втором этаже жилого дома.
Площадь возгорания составила 3 кв. м. Погибших нет, спасатели вывели на свежий воздух 10 человек при помощи спасательных устройств по лестничному маршу. Пострадавший был обнаружен на полу комнаты. Локализован и ликвидирован пожар в 19:08.