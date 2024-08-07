В Гремячинске на пожаре в психоневрологическом интернате спасены 16 человек

В Прикамье 5 августа на пожаре в психоневрологическом интернате были спасены 16 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в Гремячинске в 21:20 из-за аварийного режима работы электросветильника загорелась комната на втором этаже трехэтажного кирпичного здания.