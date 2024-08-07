В Гремячинске на пожаре в психоневрологическом интернате спасены 16 человек

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В Прикамье 5 августа на пожаре в психоневрологическом интернате были спасены 16 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в Гремячинске в 21:20 из-за аварийного режима работы электросветильника загорелась комната на втором этаже трехэтажного кирпичного здания.
Самостоятельно эвакуироваться удалось 261 человеку. До прибытия первого пожарного расчета сотрудник МЧС во внеслужебное время спас 15 человек. О пожаре сообщила супруга водителя пожарного автомобиля 95 пожарно-спасательной части 27 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Пермскому краю Юрия Потапчука. Спустя некоторое время он вместе с 14-летним сыном приехал и организовал процесс эвакуации маломобильных постояльцев.
— Я прекрасно знаю, что объект сложный, поэтому не теряя времени вместе с сыном стали поднимать всех лежачих и садить в коляски. Дым наполнял первый этаж, персонал вывозил всех, а мы продолжали поднимать остальных. Каждая секунда была на счету. Я не вышел пока не убедился, что все спасены. Без сына я бы не справился, — рассказал Юрий.
По прибытии спасателей, со второго этажа интерната была спасена женщина. Возгорание на площади в 25 кв. м. было ликвидировано силами 26 огнеборцев и девяти единиц техники.
Пожар локализован в 21:38 минут, ликвидирован — в 21:42. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Проводится проверка, обстоятельства пожара устанавливаются.