В Перми построят круизное судно с электродвигателем для путешествий по Байкалу

Подрядчиком выступит судостроительная компания Emperium по заказу ООО «ВодоходЪ». Корабль построят для внутренних и водных путей, а также для путешествиям по озеру Байкал. Судно будет трехпалубным. Главной изюминкой станут сервис и комфортабельность круизного электросудна — они будут соответствовать отдыху в пятизвездочном отеле.