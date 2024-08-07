В Перми построят круизное судно с электродвигателем для путешествий по Байкалу

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Корпус круизного судна с электродвигателем «Байкал» начнут строить в этом году на «Пермской судоверфи». Подрядчик готовит необходимые документы и закупает материалы. Информация об этом появилась на сайте ФРПК.
Подрядчиком выступит судостроительная компания Emperium по заказу ООО «ВодоходЪ». Корабль построят для внутренних и водных путей, а также для путешествиям по озеру Байкал. Судно будет трехпалубным. Главной изюминкой станут сервис и комфортабельность круизного электросудна — они будут соответствовать отдыху в пятизвездочном отеле.
Внутри будут располагаться каюты двух классов — эконом и бизнес, рассчитанные на 68 человек. Также на корабле разместят ресторан, бар, СПА-зону и несколько смотровых площадок.
«Проект является передовым для российского судостроения и отрасли круизного флота. Для его реализации компания задействует все современные ресурсы и технологии», — отметил гендиректор «Пермской судоверфи» Николай Малаухин.
В период отсутствия круизов судно будет стоять у причала и выполнять функции плавучего отеля.