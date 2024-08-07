В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»

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Вчера, 6 августа, ООО «Мовиста регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста регионы», представила главе Прикамья Дмитрию Махонину проект реконструкции трамвайного депо «Балатово» и новые трамваи, поставка которых завершилась буквально недавно. Информация об этом появилась на сайте краевого Правительства.
Согласно проектной документации, предполагается замена трамвайных путей на территории депо, возведение нового производственного корпуса, в котором будут объединены в единый технологический процесс обслуживание и ремонт трамваев, а также обустройство нового административного корпуса. Дмитрий Махонин пояснил, что планируется ремонт 35 км трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года в рамках федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дирекция дорожных концессий, администрация Перми и компания «Мовиста Регионы Пермь» заключили концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта города. На днях была завершена поставка всей партии трамвайных вагонов из 44 единиц — 30 из них работают на линии с 2023 года, еще 14 проходят техническую подготовку.
По словам генерального директора «Группы Мовиста» Алексея Зотова, в настоящий момент обновлены трамвайные пути общей протяженностью более 2,2 тыс. пог. метра на ул. Куйбышева. «Продолжаются работы на улицах Мира, Борчанинова и Дзержинского — последние два этапа трамвайных путей в стадии завершения и движение по ним уже также возобновилось. Далее, также в рамках концессионного соглашения, будет проведена реконструкция трамвайных путей на улицах Ленина, Сибирской, Петропавловской и Пушкина», — сказал Зотов.