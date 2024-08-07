В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»

По словам генерального директора «Группы Мовиста» Алексея Зотова, в настоящий момент обновлены трамвайные пути общей протяженностью более 2,2 тыс. пог. метра на ул. Куйбышева. «Продолжаются работы на улицах Мира, Борчанинова и Дзержинского — последние два этапа трамвайных путей в стадии завершения и движение по ним уже также возобновилось. Далее, также в рамках концессионного соглашения, будет проведена реконструкция трамвайных путей на улицах Ленина, Сибирской, Петропавловской и Пушкина», — сказал Зотов.