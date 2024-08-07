В Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»

Фестиваль пройдет в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми, а также в центре города — у «Дома молодежи» на ул. Петропавловская, 185, и на эспланаде перед Театром-Театром. Работы по подготовке к фестивалю должны начаться с даты подписания договора, а завершиться 7 сентября текущего года.