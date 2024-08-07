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В Перми на организацию молодежного фестиваля «Соседи» потратят 2 млн рублей

В Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»

7 августа 2024, 06:20
Фото: ideogram.ai

В Перми на организацию молодежного фестиваля «Соседи» потратят 2 млн рублей

Заказчиком выступил «Дом молодежи».

В Перми МАУ «Дом молодежи» объявило аукцион на право оказания услуг по организационно-техническому обеспечению проведения творческого фестиваля активной молодежи «Соседи». Стоимость контракта составила 2 млн 65 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обеспечить администрирование мероприятия, взаимодействие с заказчиком, техническими службами и другими исполнителями, график монтажных и демонтажный работ, присутствие на всех площадках во время проведения фестиваля. Также следует предоставить бейджи в едином стиле всем представителям подрядной организации и заказчика в количестве не менее 20 штук.

Фестиваль пройдет в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми, а также в центре города — у «Дома молодежи» на ул. Петропавловская, 185, и на эспланаде перед Театром-Театром. Работы по подготовке к фестивалю должны начаться с даты подписания договора, а завершиться 7 сентября текущего года.

Целевой аудиторией фестиваля является молодежь Перми от 14 до 35 лет. Всего пройдет не менее 8 мероприятий включая семь районных (отборочные этапы) и один гала-концерт.

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#Пермь#Молодежь#Аукцион#Техническое задание#Организация мероприятий#МАУ Дом молодежи#Творческий фестиваль
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