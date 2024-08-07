В Пермском крае начали строить экотропу протяженностью 1,3 км

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
В природном памятнике Пермского края «Каменный город» в Губахе начали строить экотропу. Подрядчиком стала пермская строительная компания «Акрополь-М», пишет ИА «Текст».
По проекту предусмотрен деревянный настил, входная группа, зоны отдыха, а также экологопросветительские аншлаги. Отдельно оборудуют фотозоны и другие досуговые места для туристов и жителей края. Сейчас подрядчик приступил к работе. Её завершат 9 декабря текущего года.
По данным сайта Госзакупок Пермского края бюджет на создание экотропы в «Каменном городе» составляет 23 млн рублей, протяженность маршрута составит 1,3 км.
Ранее в Чердыни на Троицком холме, где расположен памятник археологии федерального значения, также начали проводить работы по благоустройству территории и строительству пешеходных дорожек. По словам доцента кафедры древней и средневековой истории России исторического факультета ПГГПУ Павла Корчагина, в ходе работ бульдозеры уничтожают памятник археологии — древнее городище, на территории которого сохранились различные предметы культурного наследия. Сейчас делом занимается прокуратура Пермского края.