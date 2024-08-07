properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Пермском крае начали строить экотропу протяженностью 1,3 км

В Пермском крае начали строить экотропу протяженностью 1,3 км

7 августа 2024, 09:43
Фото: properm.ru
Все желающие смогут пройтись по новому маршруту уже в начале декабря.

В природном памятнике Пермского края «Каменный город» в Губахе начали строить экотропу. Подрядчиком стала пермская строительная компания «Акрополь-М», пишет ИА «Текст».

По проекту предусмотрен деревянный настил, входная группа, зоны отдыха, а также экологопросветительские аншлаги. Отдельно оборудуют фотозоны и другие досуговые места для туристов и жителей края. Сейчас подрядчик приступил к работе. Её завершат 9 декабря текущего года.

По данным сайта Госзакупок Пермского края бюджет на создание экотропы в «Каменном городе» составляет 23 млн рублей, протяженность маршрута составит 1,3 км.

Ранее в Чердыни на Троицком холме, где расположен памятник археологии федерального значения, также начали проводить работы по благоустройству территории и строительству пешеходных дорожек. По словам доцента кафедры древней и средневековой истории России исторического факультета ПГГПУ Павла Корчагина, в ходе работ бульдозеры уничтожают памятник археологии — древнее городище, на территории которого сохранились различные предметы культурного наследия. Сейчас делом занимается прокуратура Пермского края.

Читайте также:
Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на УральскойВ Перми могут появится два новых спортивных сооруженияОборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территории
#Пермь#Губаха#Строительство#Каменный город#Пешеходные дорожки#Экотропа#Природный памятник
Подпишитесь
Суд отказал бывшему директору «Порта Пермь» в возвращении дела следствию
Сегодня, 06:45
Фото. Удививший пермяков космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область
Сегодня, 06:39
Обвиненного в госизмене пермского фотографа оставили в СИЗО
Сегодня, 08:12
В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»
Сегодня, 08:00
Более 10 рейсов из Перми задержаны в Большом Савино. В чем причина?
Сегодня, 05:56
Пермские реки могут выйти из берегов
Сегодня, 06:39