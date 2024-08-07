В Пермском крае начали строить экотропу протяженностью 1,3 км

Ранее в Чердыни на Троицком холме, где расположен памятник археологии федерального значения, также начали проводить работы по благоустройству территории и строительству пешеходных дорожек. По словам доцента кафедры древней и средневековой истории России исторического факультета ПГГПУ Павла Корчагина, в ходе работ бульдозеры уничтожают памятник археологии — древнее городище, на территории которого сохранились различные предметы культурного наследия. Сейчас делом занимается прокуратура Пермского края.