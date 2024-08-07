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В Пермском крае появится первый детский сад по договору КРТ

В Прикамье построят первый детский сад по договору КРТ. Каким он будет

7 августа 2024, 05:56
Фото: Telegram-канал Минимущества Пермского края

В Пермском крае появится первый детский сад по договору КРТ

Ожидается, что учреждение введут в эксплуатацию в 2026 году.

В Пермском крае появится первый детский сад, построенный в ходе комплексного развития территории (КРТ). Новое дошкольное учреждение будет возведено в жилом комплексе «Камаполис» в Дзержинском районе Перми.

В будущем детском саду будут воспитывать и обучать дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, рассказали в пресс-службе Минимущества Прикамья. Площадь учреждения — более 7 тыс. кв. м. Садик будет рассчитан на 320 учащихся с расчетом на 14 групповых ячеек. В каждой группе обустроят раздевалки, санузлы, игровые комнаты и спальни. Кроме того, девелопер предусмотрел помещения бассейна, музыкального и физкультурного залов, кружково-учебного блока, состоящего из двух классов. В здании детсада появятся кабинеты галотерапии, а также логопеда и психолога.

Помимо этого, в планах застройщика заложено строительство медицинского блока и собственного пищевого блока. Новое современное учреждение планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Фото: Telegram-канал Минимущества Пермского края

Договор о КРТ между краевым Минимущества и ООО «Специализированный застройщик „Железно Пермь“» предполагает строительство современного ЖК с соцобъектами и благоустроенной территорией. Он появится на участке, ограниченном ул. Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Детский сад#Минимущества Прикамья#КРТ#Минимущества
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