В Прикамье построят первый детский сад по договору КРТ. Каким он будет

В будущем детском саду будут воспитывать и обучать дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, рассказали в пресс-службе Минимущества Прикамья. Площадь учреждения — более 7 тыс. кв. м. Садик будет рассчитан на 320 учащихся с расчетом на 14 групповых ячеек. В каждой группе обустроят раздевалки, санузлы, игровые комнаты и спальни. Кроме того, девелопер предусмотрел помещения бассейна, музыкального и физкультурного залов, кружково-учебного блока, состоящего из двух классов. В здании детсада появятся кабинеты галотерапии, а также логопеда и психолога.