В Прикамье прогнозируется спад продаж на авторынке

С 1 июля Центральный банк установил надбавки по автокредитам для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Отмечается, что новые меры затронут высокозакредитованных заемщиков, при этом для населения с низким уровнем риска банки намерены сохранить доступность автокредитов. На этом фоне отказов на заявки по автокредитам будет больше, что приведет к росту цен на автомобильном рынке.