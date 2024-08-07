В Прикамье прогнозируется спад продаж на авторынке

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
За первые шесть месяцев 2024 года жители Прикамья взяли на 44% больше потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «РБК-Пермь». По мнению управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, увеличение потребительского кредитования отчасти связан с восстановлением автомобильного рынка.
В течение отчетного периода пермяки купила практически 14 тыс. автомобилей, что на 61% больше, чем в январе–июне 2023 года, рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Объем автокредитования в регионе за первое полугодие составил порядка 19 млрд руб. Как сообщают эксперты, спрос пермяков на такую услугу подогрели новости о повышении ключевой ставки и ожидание роста утильсбора.
«Сравнительно высокие ставки по кредитам пока не останавливают покупателей благодаря опережающему росту доходов. Макропруденциальные меры, а также повышение ключевой ставки Банка России до 18% призваны охладить потребительское кредитование, что окажет сдерживающее влияние на потребительский спрос и инфляцию», — сказал Моночков.
С 1 июля Центральный банк установил надбавки по автокредитам для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Отмечается, что новые меры затронут высокозакредитованных заемщиков, при этом для населения с низким уровнем риска банки намерены сохранить доступность автокредитов. На этом фоне отказов на заявки по автокредитам будет больше, что приведет к росту цен на автомобильном рынке.
«Нужно будет покрывать компаниям свои затраты, и они будут это делать не за счёт объема продаж, через кредиты, а за счёт роста цен», — пояснила преподаватель-исследователь в области экономики Наталья Мерзлякова.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие полгода ужесточение условий выдачи автокредитов повлияет на автомобильный рынок региона. По большему счету это затронет продажи автомобилей эконом-сегмента российского и китайского производства в базовой комплектации стоимостью до 2 млн рублей.