В Прикамье пытались ввезти опасный груз из Колумбии

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
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Updated Сегодня, 13:36
6 августа 2024 года сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинный фитосанитарного контроля партии в 350 шт. срезов гвоздик, нашли в цветах личинку опасного насекомого. Растения поступили в Пермский край из Московской области. В Россию они прибыли из Колумбии.
Продукция была досмотрена, отобранные образцы направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» на предмет выявления карантинных объектов. По данным лабораторной экспертизы, в продукции выявлен карантинный организм западный цветочный трипс (лат. Frankliniella occidentalis Perg.) — чрезвычайно опасное (особенно для декоративных культур) насекомое. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.
7 августа 2024 года под контролем специалистов Россельхознадзора собственник цветов сжег всю недоброкачественную партию.
По данным ведомства, с 1 января по 6 августа 2024 года в Пермском крае уничтожено 350 шт. срезов гвоздик, что на 35% ниже аналогичного периода 2023 года (537 шт. срезов хризантем, эустом, роз, декоративной зелени и горшечных растений).