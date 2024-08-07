properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Прикамье пытались ввезти опасный груз из Колумбии

В Прикамье пытались ввезти опасный груз из Колумбии

7 августа 2024, 13:34
Фото: Пресс-служба Россельхознадзора
В Пермский край прибыла партия растений, зараженных личинками опасного насекомого.

6 августа 2024 года сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинный фитосанитарного контроля партии в 350 шт. срезов гвоздик, нашли в цветах личинку опасного насекомого. Растения поступили в Пермский край из Московской области. В Россию они прибыли из Колумбии.

Продукция была досмотрена, отобранные образцы направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» на предмет выявления карантинных объектов. По данным лабораторной экспертизы, в продукции выявлен карантинный организм западный цветочный трипс (лат. Frankliniella occidentalis Perg.) — чрезвычайно опасное (особенно для декоративных культур) насекомое. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.

7 августа 2024 года под контролем специалистов Россельхознадзора собственник цветов сжег всю недоброкачественную партию.

По данным ведомства, с 1 января по 6 августа 2024 года в Пермском крае уничтожено 350 шт. срезов гвоздик, что на 35% ниже аналогичного периода 2023 года (537 шт. срезов хризантем, эустом, роз, декоративной зелени и горшечных растений).

В Перми из-за паразитов владелец цветочного магазина сжег голландские розы
Узнать подробнее
Подпишитесь
Экс-директора управляющей компании из Перми будут судить за смерть подростка
Сегодня, 14:19
В Прикамье заболеваемость коронавирусом все лето остается на одном уровне
Сегодня, 14:52
Видео. Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу
Сегодня, 13:08
Суд отказал бывшему директору «Порта Пермь» в возвращении дела следствию
Сегодня, 06:45
Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику
Сегодня, 13:41