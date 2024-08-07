В Прикамье пытались ввезти опасный груз из Колумбии

Продукция была досмотрена, отобранные образцы направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» на предмет выявления карантинных объектов. По данным лабораторной экспертизы, в продукции выявлен карантинный организм западный цветочный трипс (лат. Frankliniella occidentalis Perg.) — чрезвычайно опасное (особенно для декоративных культур) насекомое. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.