В Прикамье заболеваемость коронавирусом все лето остается на одном уровне

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Как сообщает ресурс объясняем.рф, в 29 субъектах РФ на прошлой неделе произошло увеличение числа госпитализаций пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекцией, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по России.
В Пермском крае в инфекционные больницы за прошлую неделю поступили 16 больных, неделей ранее — 28 человек. По словам специалистов краевой инфекционной больницы, в стационар поступают очень пожилые пациенты с тяжелым течением заболеванием.
За неделю с 22 по 28 июля в Прикамье от COVID-19 скончались четверо пациентов, в последнюю неделю июля обошлось без летальных исходов.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии выявлено 510567 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С 29 июля по 4 августа выявлен 131 случай или 5,03 на 100 тысяч населения. В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 67 случаев, что составляет 51% от числа заболевших.
Судя по официальной статистике, еженедельное число заболевших в Прикамье в июле — начале августа составляет 120-130 случаев.
В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».