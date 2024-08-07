В Прикамье заболеваемость коронавирусом все лето остается на одном уровне

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии выявлено 510567 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С 29 июля по 4 августа выявлен 131 случай или 5,03 на 100 тысяч населения. В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 67 случаев, что составляет 51% от числа заболевших.