properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

В Прикамье заболеваемость коронавирусом все лето остается на одном уровне

В Прикамье заболеваемость коронавирусом все лето остается на одном уровне

7 августа 2024, 14:52
Фото: 1MI
В инфекционные стационары в Прикамье с COVID-19 поступают пациенты в возрасте старше 80 лет.

Как сообщает ресурс объясняем.рф, в 29 субъектах РФ на прошлой неделе произошло увеличение числа госпитализаций пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекцией, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по России.

В Пермском крае в инфекционные больницы за прошлую неделю поступили 16 больных, неделей ранее — 28 человек. По словам специалистов краевой инфекционной больницы, в стационар поступают очень пожилые пациенты с тяжелым течением заболеванием.

За неделю с 22 по 28 июля в Прикамье от COVID-19 скончались четверо пациентов, в последнюю неделю июля обошлось без летальных исходов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии выявлено 510567 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С 29 июля по 4 августа выявлен 131 случай или 5,03 на 100 тысяч населения. В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 67 случаев, что составляет 51% от числа заболевших.

Судя по официальной статистике, еженедельное число заболевших в Прикамье в июле — начале августа составляет 120-130 случаев.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

Пермякам заплатят 87 тысяч за испытание на их детях вакцины от COVID-19
Узнать подробнее
Подпишитесь
Экс-директора управляющей компании из Перми будут судить за смерть подростка
Сегодня, 14:19
Видео. Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу
Сегодня, 13:08
В Прикамье пытались ввезти опасный груз из Колумбии
Сегодня, 13:34
Суд отказал бывшему директору «Порта Пермь» в возвращении дела следствию
Сегодня, 06:45
Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику
Сегодня, 13:41