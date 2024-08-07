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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу

Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу

7 августа 2024, 13:08
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу

Президент отметил, что медицинское учреждение организовано по всем правилам.

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии социальных объектов в некоторых регионах страны. В качестве одного из примеров глава государства привел Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу.

Владимир Путин, президент России:

— Для региона это приятное, важное событие. У него появился дополнительный ресурс для борьбы с инфекционными заболеваниями, для противодействия эпидемиям. Это автономный медицинский комплекс, организованный по всем правилам — со стационаром, реанимацией, амбулаторно-диагностическим отделением и профильной научной кафедрой. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации такого значимого для региона проекта.

Глава государства поинтересовался, какую зарплату получают врачи в Прикамье. По словам главного врача краевой клинической инфекционной больницы Григория Цепаева, средняя зарплата у врачей в регионе составляет не более 85 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала — около 65 тыс. рублей

Новый комплекс краевой «инфекционки» открылся для пациентов 4 июля. В современных палатах установлены необходимые мебель и оборудование, проведены инженерные коммуникации. В штатном режиме в стационаре учреждения будут лечиться 232 пациента. При проектировании здания была предусмотрена возможность нарастить коечный фонд в полтора раза.

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