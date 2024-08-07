Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу

Новый комплекс краевой «инфекционки» открылся для пациентов 4 июля. В современных палатах установлены необходимые мебель и оборудование, проведены инженерные коммуникации. В штатном режиме в стационаре учреждения будут лечиться 232 пациента. При проектировании здания была предусмотрена возможность нарастить коечный фонд в полтора раза.