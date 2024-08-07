Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии социальных объектов в некоторых регионах страны. В качестве одного из примеров глава государства привел Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу.
Владимир Путин, президент России:
— Для региона это приятное, важное событие. У него появился дополнительный ресурс для борьбы с инфекционными заболеваниями, для противодействия эпидемиям. Это автономный медицинский комплекс, организованный по всем правилам — со стационаром, реанимацией, амбулаторно-диагностическим отделением и профильной научной кафедрой. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации такого значимого для региона проекта.
Глава государства поинтересовался, какую зарплату получают врачи в Прикамье. По словам главного врача краевой клинической инфекционной больницы Григория Цепаева, средняя зарплата у врачей в регионе составляет не более 85 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала — около 65 тыс. рублей
Новый комплекс краевой «инфекционки» открылся для пациентов 4 июля. В современных палатах установлены необходимые мебель и оборудование, проведены инженерные коммуникации. В штатном режиме в стационаре учреждения будут лечиться 232 пациента. При проектировании здания была предусмотрена возможность нарастить коечный фонд в полтора раза.