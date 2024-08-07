Впервые в Российской Федерации парящий мост подняли на 50-й этаж жилого комплекса

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Главный столичный архитектор отметил, что один из мостов уже поднят на крышу второго и третьего корпусов здания. Он парит на высоте более 170 метров. Еще пять мостовых конструкций весом от 50 до 90 тонн планируют поднять в скором времени. Известно, что первый и второй корпуса будут соединены в зоне 26-го этажа пешеходными переходами на высоте 86,1 метра. Между вторым и третьим корпусами появится парящий мост на отметке 94,2 метра на уровне 27-го этажа.
Как сообщает interfax-russia, за реализацию проекта отвечает девелопер «Донстрой». Работы проводятся в Раменках и являются частью проекта жилого квартала «Событие». Мостовые конструкции устанавливают при помощи такой же технологии подъема пролета, как и для вантовых мостов. Аналогичный метод использовался во Владивостоке при возведении Русского моста через пролив Босфор Восточный, а также петербургского Большого Обуховского моста. В «Донстрое» признаются, что, хотя технологию нельзя считать инновационной, прежде она не применялась в России на таких высотах.
В четвертый квартал ЖК «Событие» входят три 50-этажных здания в футуристическом стиле. Они являются частью масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках, где «Донстрой» уже успел сдать в эксплуатацию две очереди проекта «Огни» (2007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1036 квартир) и два клубных дома «Река» (269 квартир). В совокупности площадь сданной недвижимости превышает 425 тыс. кв. м.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство в рамках проекта четвертой очереди ЖК началось в марте позапрошлого года. На данный момент завершен этап устройства кровли стилобата и монолита надземной части двух из трех корпусов. Общая площадь корпусов почти достигает 215 тысяч м кв. На объекте ведутся работы по установке инженерных систем, кладке наружных стен, устройству перегородок и фасадов.