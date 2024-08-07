Впервые в Российской Федерации парящий мост подняли на 50-й этаж жилого комплекса

Главный столичный архитектор отметил, что один из мостов уже поднят на крышу второго и третьего корпусов здания. Он парит на высоте более 170 метров. Еще пять мостовых конструкций весом от 50 до 90 тонн планируют поднять в скором времени. Известно, что первый и второй корпуса будут соединены в зоне 26-го этажа пешеходными переходами на высоте 86,1 метра. Между вторым и третьим корпусами появится парящий мост на отметке 94,2 метра на уровне 27-го этажа.