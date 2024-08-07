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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Житель Прикамья продал фермерам двадцать несуществующих поросят

Житель Прикамья продал фермерам двадцать несуществующих поросят

7 августа 2024, 16:02
Фото: 1MI
Мужчина много лет занимался разведением свиней, но потом начал обманывать своих покупателей.

В Краснокамске будут судить местного жителя, торговавшего воображаемыми поросятами. Несколько лет мужчина публиковал в газетах и соцсетях объявления о продаже породистой скотины, несколько лет находились желающие оплатить несуществующий товар, рассказали в суде.

При этом ранее мужчина продолжительное время занимался добросовестной торговлей поросятами. Он занимался разводом свиней, имел неплохую репутацию и постоянных клиентов, поэтому ему продолжали доверять.

По версии следствия, в общей сложности предприимчивый делец «продал» более двадцати несуществующих поросят, причинив потерпевшим ущерб на сумму 149 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело по обвинению заводчика свиней находится в производстве Краснокамского городского суда.

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