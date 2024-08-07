Житель Прикамья продал фермерам двадцать несуществующих поросят

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В Краснокамске будут судить местного жителя, торговавшего воображаемыми поросятами. Несколько лет мужчина публиковал в газетах и соцсетях объявления о продаже породистой скотины, несколько лет находились желающие оплатить несуществующий товар, рассказали в суде.
При этом ранее мужчина продолжительное время занимался добросовестной торговлей поросятами. Он занимался разводом свиней, имел неплохую репутацию и постоянных клиентов, поэтому ему продолжали доверять.
По версии следствия, в общей сложности предприимчивый делец «продал» более двадцати несуществующих поросят, причинив потерпевшим ущерб на сумму 149 тыс. рублей.
Сейчас уголовное дело по обвинению заводчика свиней находится в производстве Краснокамского городского суда.