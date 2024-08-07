Житель Прикамья продал фермерам двадцать несуществующих поросят

В Краснокамске будут судить местного жителя, торговавшего воображаемыми поросятами. Несколько лет мужчина публиковал в газетах и соцсетях объявления о продаже породистой скотины, несколько лет находились желающие оплатить несуществующий товар, рассказали в суде.