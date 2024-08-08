Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой многодетной матери из Юсьвы

В комментариях в соцсетях Следкома поступила жалоба одинокой многодетной матери из Юсьвы по вопросу нарушения ее жилищных прав. На протяжении пяти лет женщине, воспитывающей десятерых детей, отказывают в постановке на учет лиц, подлежащих обеспечению жильем, поскольку у нее в собственности есть квартира в доме барачного типа, 1979 года постройки, приобретенная ранее за свой счет. Указанное помещение находится в непригодном состоянии: полы прогнили, температурный режим не соответствует установленным требованиям, что оказывает негативное воздействие на состояние здоровья несовершеннолетних.