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Posted 8 августа 2024, 15:08

Published 8 августа 2024, 15:08

Modified 8 августа 2024, 15:33

Updated 8 августа 2024, 15:33

Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой многодетной матери из Юсьвы

8 августа 2024, 15:08
Сюжет
Аварийное жилье
Женщине, воспитывающей десятерых детей, уже пять лет отказывают в улучшении жилищных прав.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав многодетной семьи из села Юсьва Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В комментариях в соцсетях Следкома поступила жалоба одинокой многодетной матери из Юсьвы по вопросу нарушения ее жилищных прав. На протяжении пяти лет женщине, воспитывающей десятерых детей, отказывают в постановке на учет лиц, подлежащих обеспечению жильем, поскольку у нее в собственности есть квартира в доме барачного типа, 1979 года постройки, приобретенная ранее за свой счет. Указанное помещение находится в непригодном состоянии: полы прогнили, температурный режим не соответствует установленным требованиям, что оказывает негативное воздействие на состояние здоровья несовершеннолетних.

В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании малолетнего в результате столкновения с мужчиной на электросамокате в Перми.

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#Общество#Аварийное жилье#Следственный комитет#Жилье#Александр Бастрыкин
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