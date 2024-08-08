Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой многодетной матери из Юсьвы

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав многодетной семьи из села Юсьва Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В комментариях в соцсетях Следкома поступила жалоба одинокой многодетной матери из Юсьвы по вопросу нарушения ее жилищных прав. На протяжении пяти лет женщине, воспитывающей десятерых детей, отказывают в постановке на учет лиц, подлежащих обеспечению жильем, поскольку у нее в собственности есть квартира в доме барачного типа, 1979 года постройки, приобретенная ранее за свой счет. Указанное помещение находится в непригодном состоянии: полы прогнили, температурный режим не соответствует установленным требованиям, что оказывает негативное воздействие на состояние здоровья несовершеннолетних.
В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании малолетнего в результате столкновения с мужчиной на электросамокате в Перми.