Чиновник из Перми подделывал протоколы, чтобы суд штрафовал его недруга

Судом установлено, что чиновник, уполномоченный на составление административных протоколов, сфальсифицировал ряд документов, указав в них заведомо ложные сведения. Данные материалы были направлены для рассмотрения по существу в мировой суд, в результате чего гражданин был незаконно подвергнут административному наказанию.