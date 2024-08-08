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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Чиновник из Перми подделывал протоколы, чтобы суд штрафовал его недруга

Чиновник из Перми подделывал протоколы, чтобы суд штрафовал его недруга

8 августа 2024, 13:05
Фото: 1MI
Суд вынес экс-работнику администрации приговор.

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор бывшему сотруднику сектора потребительского рынка районной администрации. Мужчина подделывал служебные документы, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что чиновник, уполномоченный на составление административных протоколов, сфальсифицировал ряд документов, указав в них заведомо ложные сведения. Данные материалы были направлены для рассмотрения по существу в мировой суд, в результате чего гражданин был незаконно подвергнут административному наказанию.

После того, как данные факты вскрылись, сотрудник уволился с муниципальной службы.

Судом экс-чиновник признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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#Суд#Экономика#Пермь#Служебный подлог#Подлог
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