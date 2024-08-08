Что ожидает рынок жилья после повышения ключевой ставки? Отвечает пермский эксперт

По результатам дискуссии Центробанк принял решение повысить ставку до 18%. Также регулятор существенно пересмотрел свой прогноз и не исключил вероятность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. С повышением ключевой ставки и с завершением с 1 июля программы льготной ипотеки в России снизилась доступность ипотечного кредитования. Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова рассказала, что будет с ценами на рынке жилья в ближайшее время, а также как это отразится на спрос на недвижимость.