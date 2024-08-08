Что ожидает рынок жилья после повышения ключевой ставки? Отвечает пермский эксперт

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На заседании 26 июля Совет директоров Банка России рассмотрел два основных сценария изменения ключевой ставки: повышение на 200 б. п., до 18%, с последующим чётким сигналом о возможности её дальнейшего увеличения; увеличение до уровня 19–20% без указания дальнейшей траектории движения ставки. Информация об этом появилась в резюме обсуждения, опубликованном 7 августа.
По результатам дискуссии Центробанк принял решение повысить ставку до 18%. Также регулятор существенно пересмотрел свой прогноз и не исключил вероятность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. С повышением ключевой ставки и с завершением с 1 июля программы льготной ипотеки в России снизилась доступность ипотечного кредитования. Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова рассказала, что будет с ценами на рынке жилья в ближайшее время, а также как это отразится на спрос на недвижимость.
По словам эксперта, повышение ключевой ставки ожидалось в течение длительного времени. Спрос на рынке жилья просел и до ее роста, при чем аналитики прогнозируют его дальнейшее снижение. Это происходит не столько из-за увеличения ставки, сколько из-за завершения программы льготной ипотеки с господдержкой.
За последние годы высокий спрос на рынке держался именно за счёт льготной ипотеки, а после сворачивания данной программы ставки в 18%, 20%, 22% являются ограничивающим фактором для большинства заёмщиков. Как показывают опросы, большинство желающих приобрести жильё морально не готовы к ставкам по ипотеке выше 13%. Многие эксперты прогнозируют катастрофическое падение спроса, примерно на половину.
Сейчас застройщики надеются либо на проведение акций со своей стороны, либо на появление каких-то адресных льготных программ для покупателей жилья. Возможно появятся развёрнутые программы с субсидированием ставки по ипотеке и скидки от застройщика, а также рассрочки. Наибольшее влияние рост ставки окажет на вторичный рынок жилья. Однако резкого снижения цен не ожидается.
В то же время, благодаря программе льготной ипотеки рынок строительства новостроек накопил подушку безопасности. Возможно, следует ждать существенного количества акций и предложений (в дополнение к квартире машиноместо, кладовки или приобретение большей площади за сопоставимые деньги). Так цены на новостройки могут снизиться на 10-15-20%.