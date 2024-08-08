Эксперты билайна рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенников

— Звонки в нашу «Группу быстрого реагирования» поступают чаще всего уже после того, как клиент поговорил с мошенниками. Самые распространенные обращения — клиенту позвонили, представились сотрудником билайн и сказали, что нужно продлить договор. Для этого они просят назвать коды из смс, с помощью которых взламывают Госуслуги или личный кабинет. Значительная часть клиентов не называют коды из смс, в диалоге с мошенниками у них появляются сомнения, и они обращаются сами к нам для подтверждения, действительно ли звонил билайн, — комментирует директор Дирекции по обслуживанию клиентов билайн Дмитрий Чернов. — Ежемесячно к нам поступает около 20 тыс. звонков, около 70% звонков — от пожилых абонентов. Сейчас мы настраиваем взаимодействие с крупнейшими банками, чтобы объединить усилия по борьбе с мошенничеством.