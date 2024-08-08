Эксперты билайна рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенников

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Каждую секунду в России на мобильный телефон кому-то поступает звонок от спамера или мошенника. Как не стать объектом атаки? И что делать, если по какой-то причине мошенник получил ваши личные данные, доступ к банковским картам или Госуслугам?
Злоумышленники изобретают новые схемы обмана и переходят в мессенджеры. Как подключить «Защиту от мошенников в мессенджерах»?
Эксперты билайн отвечают на эти вопросы, делятся советами и информацией о полезных сервисах, которые доступны даже на кнопочных телефонах. Например, можно подключить сервис «Виртуальный помощник» и активировать в мобильном приложении «Защиту от мошенников в мессенджерах».
— С помощью этого сервиса мы предупреждаем всех наших абонентов на экране телефона о входящем звонке от спамера и мошенника. И делаем это абсолютно бесплатно, — рассказывает директор по продуктам безопасности и управления звонками билайн Илья Нестор.
Если контакт со злоумышленниками все же состоялся, куда обращаться и что делать?
— Звонки в нашу «Группу быстрого реагирования» поступают чаще всего уже после того, как клиент поговорил с мошенниками. Самые распространенные обращения — клиенту позвонили, представились сотрудником билайн и сказали, что нужно продлить договор. Для этого они просят назвать коды из смс, с помощью которых взламывают Госуслуги или личный кабинет. Значительная часть клиентов не называют коды из смс, в диалоге с мошенниками у них появляются сомнения, и они обращаются сами к нам для подтверждения, действительно ли звонил билайн, — комментирует директор Дирекции по обслуживанию клиентов билайн Дмитрий Чернов. — Ежемесячно к нам поступает около 20 тыс. звонков, около 70% звонков — от пожилых абонентов. Сейчас мы настраиваем взаимодействие с крупнейшими банками, чтобы объединить усилия по борьбе с мошенничеством.
Петр Алферов, директор Дирекции по управлению фродом и гарантированию доходов билайн:
— Схемы обмана становятся изощреннее, и мы должны быть впереди, превентивно защищая своих клиентов. Мы изначально были нацелены на разработку собственной системы защиты от мошенников и спамеров — антифрод-платформы, которая ориентирована в том числе на блокировку вызовов с подменных номеров. Она обеспечивает верификацию вызовов, поступающих из сетей других мобильных операторов. Сейчас наша антифрод-платформа способна обрабатывать порядка 5000 запросов в секунду и 150 млн в сутки, с временем обработки одного вызова не более 50 миллисекунд. Мы обеспечили интеграцию своей антифрод-платформы с Роскомнадзором, и активно помогаем другим операторам-партнерам обеспечить процесс верификации вызовов.
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