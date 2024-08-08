Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:36
Под строгий досмотр попадут как грузы, так и люди, направляющиеся в Россию, что значительно увеличит время пересечения границы. Эстонские власти утверждают, что данная мера направлена на предотвращение нарушений западных санкций в отношении российской стороны, сообщает 360.ru.
В разработанном Министерством финансов и МВД Эстонии плане предусмотрен поэтапный переход к полному таможенному контролю для всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее отметил, что решение связано с «попытками обойти санкции» и «перевозкой запрещенных товаров».
В правительстве Эстонии заявили, что эти меры увеличат время, необходимое для пересечения границы, и, вероятно, приведут к снижению числа людей, пересекающих границу.