Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Под строгий досмотр попадут как грузы, так и люди, направляющиеся в Россию, что значительно увеличит время пересечения границы. Эстонские власти утверждают, что данная мера направлена на предотвращение нарушений западных санкций в отношении российской стороны, сообщает 360.ru.