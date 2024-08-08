Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»

Как утверждает генерал, проблема кроется в огромных размерах нашей страны, которые убаюкивают современных военачальников, а также в коррупции, борьбу с которой начали активно вести лишь на третий год проведения СВО. «Если говорить о том, смогут ли украинцы захватить Курск, то, безусловно, они этого не сделают. — считает генерал. — Однако здесь возникает вопрос к системе безопасности России. Для чего была создана Росгвардия? Зачем сформированы спецподразделения ФСБ, МВД и другие структуры? Почему армейские подразделения Национальной гвардии и даже МЧС, которое также является военизированным подразделением, не принимают участия в реагировании? У нас отсутствует территориальная оборона — это последствия развращения огромными пространствами страны. Руководители уверены в своей неприкосновенности, и это порождает пассивность».