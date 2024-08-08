Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Конфликт в Курской области продолжается — подразделения ВСУ сталкиваются с российскими войсками. В ходе беседы с «Новыми известиями» генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов обсудил, почему украинским силам не удастся занять даже часть территории Курской области.
Украинская атака на Курскую область вновь обнажила давно назревшие проблемы российской армии и недостатки в обороне приграничных регионов. Леонид Ивашов, генерал-полковник в отставке, профессор, доктор исторических наук и военный аналитик, рассказал журналистам «НИ», почему именно Курская область стала объектом мощной атаки ВСУ.
Как утверждает генерал, проблема кроется в огромных размерах нашей страны, которые убаюкивают современных военачальников, а также в коррупции, борьбу с которой начали активно вести лишь на третий год проведения СВО. «Если говорить о том, смогут ли украинцы захватить Курск, то, безусловно, они этого не сделают. — считает генерал. — Однако здесь возникает вопрос к системе безопасности России. Для чего была создана Росгвардия? Зачем сформированы спецподразделения ФСБ, МВД и другие структуры? Почему армейские подразделения Национальной гвардии и даже МЧС, которое также является военизированным подразделением, не принимают участия в реагировании? У нас отсутствует территориальная оборона — это последствия развращения огромными пространствами страны. Руководители уверены в своей неприкосновенности, и это порождает пассивность».
По словам эксперта, опасность, безусловно, присутствует. Однако вероятность того, что украинские силы смогут захватить обширные территории или целые регионы, крайне мала. Этот акт агрессии не направлен на захват значительных территорий. Скорее всего, он призван продемонстрировать неспособность России защищаться. Украинцы не имеют достаточных сил для захвата даже четверти области, так как они испытывают острую нехватку личного состава на передовой и ресурсов. Это нападение носит, прежде всего, морально-политический характер.