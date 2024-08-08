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Глава СК заинтересовался самокатчиком, сломавшим 10-летнему ребенку руку в Перми

Глава СК заинтересовался самокатчиком, сломавшим 10-летнему ребенку руку в Перми

8 августа 2024, 02:48
Фото: 1MI

Глава СК заинтересовался самокатчиком, сломавшим 10-летнему ребенку руку в Перми

Доклад о ходе и результатах проверки будет представлен руководителем СУ СКР по Пермскому краю.
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Дети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании малолетнего в результате столкновения с мужчиной на электросамокате в Перми. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в сети Интернет сообщалось, что 4 августа 2024 года в краевой столице мужчина на электросамокате сбил 10-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде. Инцидент произошел на ул. Хабаровской. Потерпевшему причинен перелом левого предплечья, потребовалось оперативное вмешательство.

Глава Следкома дал указание руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Пермь#Дети#Скр#Уголовное дело#Расследование#Перелом#Электросамокат#Травмирование
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