Избранницей холостяка Сергея Бурунова стала дочь пермского бизнесмена Сергея Леви

Слухи о романе между звездной парой стали распространятся в мае этого года после премии МХТ. Тогда каждый бурно обсуждал эффектную брюнетку, с которой актер провел весь вечер. Уже в конце июля Сергей Бурунов вместе с Екатериной приехал на фестиваль Dream Fest 2024, который прошел в Баку. Как рассказывают гости фестиваля, актер не рассказывал о своей девушке на публику, но все время фотографировался с ней.