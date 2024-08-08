Избранницей холостяка Сергея Бурунова стала дочь пермского бизнесмена Сергея Леви

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Звезда «Полицейского с Рублевки» потерял свой статус известного холостяка. Актер Сергей Бурунов стал появляться на публике с Екатериной Леви — дочерью пермского политика и бизнесмена Семёна Леви, пишет Kp.ru.
Слухи о романе между звездной парой стали распространятся в мае этого года после премии МХТ. Тогда каждый бурно обсуждал эффектную брюнетку, с которой актер провел весь вечер. Уже в конце июля Сергей Бурунов вместе с Екатериной приехал на фестиваль Dream Fest 2024, который прошел в Баку. Как рассказывают гости фестиваля, актер не рассказывал о своей девушке на публику, но все время фотографировался с ней.
Девушкой 47-летней звезды «Полицейского с Рублевки» стала дочь известного бизнесмена и экс-замминистра природных ресурсов РФ Семёна Леви. Сейчас Екатерине 35 лет и она занимается бизнесом. По данным сайта Rusprofile сначала пермячка руководила комплексом ООО «Жемчужина» в Перми, который включал в себя кафе и боулинг. А позже была соучредителем ООО «Забота», сейчас все организации прекратили свою работу. В 2020 году Екатерина открыла свой бизнес по стирке и химчистке меховых изделий и текстиля.
Пока пара никак не распространяется о своих отношениях, однако по словам близкого к семье источника, роман у них настоящий.