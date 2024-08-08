На реконструкцию участка улицы Мира выделят 151 миллион рублей

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
На реконструкцию дороги по ул. Мира в Перми планируют выделить 151 млн рублей — 113 млн из них из бюджета Прикамья, а 37,7 млн рублей — из городского бюджета. Об этом стало известно на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов Пермской городской думы. Члены комиссии поддержали проект, сообщает пресс-служба гордумы.
Планируется отремонтировать дорогу по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении ул. Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе Космонавтов. При реконструкции хотят обустроить тротуар и велодорожку, проезжую часть с двумя полосами движения общей шириной 45 м. Протяженность автодороги по ул. Мира составит 4,5 км.