На реконструкцию участка улицы Мира выделят 151 миллион рублей

На реконструкцию дороги по ул. Мира в Перми планируют выделить 151 млн рублей — 113 млн из них из бюджета Прикамья, а 37,7 млн рублей — из городского бюджета. Об этом стало известно на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов Пермской городской думы. Члены комиссии поддержали проект, сообщает пресс-служба гордумы.