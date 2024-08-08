properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

На реконструкцию участка улицы Мира выделят 151 миллион рублей

На реконструкцию участка улицы Мира выделят 151 миллион рублей

8 августа 2024, 06:18
Фото: Google Maps
Протяженность дороги составит 4,5 км.

На реконструкцию дороги по ул. Мира в Перми планируют выделить 151 млн рублей — 113 млн из них из бюджета Прикамья, а 37,7 млн рублей — из городского бюджета. Об этом стало известно на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов Пермской городской думы. Члены комиссии поддержали проект, сообщает пресс-служба гордумы.

Планируется отремонтировать дорогу по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении ул. Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе Космонавтов. При реконструкции хотят обустроить тротуар и велодорожку, проезжую часть с двумя полосами движения общей шириной 45 м. Протяженность автодороги по ул. Мира составит 4,5 км.

Читайте также:
«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на КарпинскогоВ центре Перми и на Коммунальном мосту закроют движение транспорта в честь Дня городаДва автобусных маршрута изменятся из-за ремонтных работ на Анри Барбюса
#Авто#Общество#Пермь#Пермские дороги#Пермская городская дума
Подпишитесь
В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град
Сегодня, 04:26
Оргкомитет представил программу седьмого Пермского марафона
Сегодня, 06:51
В Перми судят серийного афериста-наследника из Москвы
Сегодня, 03:00
Пермским лесам угрожает еще один пожиратель. Кто он?
Сегодня, 06:20
Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей
Сегодня, 05:09