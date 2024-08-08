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Госавтоинспеция провела проверку пермских такси

Незаконные фонари, нарушения в перевозке пассажиров: Госавтоинспекция проверила такси

8 августа 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney

Госавтоинспеция провела проверку пермских такси

По итогу привлечены к ответственности руководители двух компаний

Пермская Госавтоинспекция провела операцию по профилактике правонарушений водителей такси. Об итогах проходившего с 22 по 31 июля мероприятия рассказывают в службе.

При надзоре за дорожным движением полицейскими было проверено 751 легковое такси. Пресечено 71 нарушение правил дорожного движения. Среди них выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения, перевозка пассажиров и грузов с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Также выявлена незаконная установка опознавательного фонаря «Такси» и девять нарушение правил перевозки пассажиров. Также 12 раз таксисты не предоставили преимущества в движении пешеходам. Еще два таксиста управляли авто, на которое не оформлена в установленном порядке диагностическая карта.

По итогам проверки к административной ответственности привлечено два должностных лица компаний такси.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Госавтоинспекция#Госавтоинспекция Прикамья
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