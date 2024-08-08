Незаконные фонари, нарушения в перевозке пассажиров: Госавтоинспекция проверила такси

При надзоре за дорожным движением полицейскими было проверено 751 легковое такси. Пресечено 71 нарушение правил дорожного движения. Среди них выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения, перевозка пассажиров и грузов с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Также выявлена незаконная установка опознавательного фонаря «Такси» и девять нарушение правил перевозки пассажиров. Также 12 раз таксисты не предоставили преимущества в движении пешеходам. Еще два таксиста управляли авто, на которое не оформлена в установленном порядке диагностическая карта.