Организаторы рассказали про деловую программу ВЭФ-2024

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
«Восток-Медиа» сообщает, что главная тема ВЭФ-2024 — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Организатором форума является Фонд Росконгресс, а информационным партнером — медиахолдинг 1MI.
Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев напомнил, что глава государства назвал развитие Дальнего Востока приоритетом на всё текущее столетие. Для этого государство создает уникальные меры поддержки, результаты работы которых уже девятый год презентуются на ВЭФ. Он добавил, что форум стал не только площадкой для встреч российских предпринимателей с зарубежными коллегами, но и инструментом качественного изменения условий жизни в регионе.
Всего в деловой программе ВЭФ-2024 будет семь блоков, посвященных отдельным темам. Среди них «Мастер-планы: от архитектуры к экономике», «Финансовая система ценностей», «Новые контуры международного сотрудничества» и другие.
«Восточный экономический форум зарекомендовал себя как важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков. Он добавил, что на площадке форума представители бизнес-сообщества и органов власти из разных стран смогут обсудить инструменты мировой торговли, пути достижения технологического суверенитета и многое другое. Особое внимание, по словам Кобякова, будет уделено развитию российского Дальневосточного региона. Советник президента РФ отметил, что ВЭФ поможет определить новые векторы развития в современных условиях.
В программу ВЭФ-2024 также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из стран АСЕАН, Китая и Индии.