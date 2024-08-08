Организаторы рассказали про деловую программу ВЭФ-2024

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев напомнил, что глава государства назвал развитие Дальнего Востока приоритетом на всё текущее столетие. Для этого государство создает уникальные меры поддержки, результаты работы которых уже девятый год презентуются на ВЭФ. Он добавил, что форум стал не только площадкой для встреч российских предпринимателей с зарубежными коллегами, но и инструментом качественного изменения условий жизни в регионе.