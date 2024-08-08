Оргкомитет представил программу седьмого Пермского марафона

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В Перми под руководством главы города Эдуарда Соснина состоялось заседание организационного комитета по подготовке к проведению седьмого Пермского марафона. Это спортивное событие ежегодно отличает высокий уровень организации, интересная трасса и большая популярность как среди профессиональных спортсменов, так и любителей бега.
Эдуард Соснин, мэр Перми:
— Марафон играет огромную роль в популяризации физкультуры и спорта, он стал одним из самых ярких спортивных и туристических брендов Перми и Пермского края. Каждый год Пермский марафон отличает высокий уровень организации, интересная трасса и большая популярность среди спортсменов и любителей бега. Высокая востребованность спортивного события среди пермяков и жителей других городов России накладывает на организаторов особую ответственность.
На Пермский марафон уже зарегистрировалось 12 тыс. 130 человек, осталось 870 свободных слотов. На дистанцию 5 км осталось 111 свободных слотов, на детский забег 1 км — 233 слота. На самые длинные дистанции марафона — 21 и 42 км — зарегистрировалось 1 тыс. 317 и 523 человека соответственно.
В первый день соревнований, 7 сентября, в 9:00 начнется выдача стартовых пакетов. Она продлится до 20:00. В 12:00 на ул. Петропавловская состоится старт заезда для людей с ОВЗ на 300 м, в 12:30 — торжественная церемония открытия марафона. В 13:30 запланирован детский забег на 1 км по ул. Петропавловской, в 16:00 — церемония награждения победителей детского забега. Затем на площади у Театра-Театра начнется культурная шоу-программа «Марафон на диване». В нынешнем году она интегрирована с творческим фестивалем активной молодежи «Соседи».
8 сентября выдача стартовых пакетов начнется в 7:00, в 8:30 будет объявлен старт забега на 10 км, в 9:30 состоятся основные забеги на 42 и 21 км, а также эстафеты «Экиден». В 14:30 стартует забег на 5 км, в 15:30 — на 3 км.
Как и в прошлом, в этом году трассы на 10, 21 и 42 км частично пройдут по Комсомольскому проспекту. Разворот на следующий круг будет проходить на перекрестке ул. Борчанинова и Ленина, что позволит бегунам выбирать наиболее удобную траекторию.
Пермский марафон будет организован и для тех, кто пришел поддержать спортсменов. Для болельщиков оборудуют пять специальных фан-зон. На ул. Монастырской и перекрестке Ленина-Попова будут играть диджей-сеты, возле ЦУМа и на перекрестке Ленина-Сибирская появится сцена, на которой сыграют музыкальные группы и барабанщики. На площади перед Театром-Театром откроется фестивальный городок. На главной сцене установят экраны с прямыми трансляциями забегов из разных точек Перми. Здесь пройдут церемонии награждения победителей, тренеров, наставников и спортивных династий.
Специальные гости Пермского марафона — российский лыжник, Олимпийский чемпион в Сочи, заслуженный мастер спорта России Александр Легков и российский футболист, общественный деятель, мастер спорта России Алексей Смертин. Комментаторами станут мастер спорта России по легкой атлетике, действующий рекордсмен Пермского края на 400 метров с барьерами Антон Торовик, а также комментатор Первого канала и телеканала EUROSPORT Андрей Арих.
Общий призовой фонд седьмого Пермского марафона — 3,2 млн рублей. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин смогут получить по 500 тыс. рублей, если пробегут дистанцию не дольше установленного времени. Премии и специальные призы получат самые молодые и старшие участники марафона и групповые команды от 20 человек. В Год Семьи появились новые номинации, например, «Самая многочисленная семья» и «Самая быстрая семья». Есть скидки на регистрацию для инвалидов, детей до 18 лет, студентов очного отделения, семей с детьми и пенсионеров, а участники СВО могут участвовать в марафоне бесплатно.
Все участники забега получат медали с символом Пермского марафона — выдры из древнего промыслового календаря коми-пермяков. В этом году цвета футболок будут трех основных оттенков — это лайм, асфальтовый и зеленый.
До 18 августа участники Пермского марафона могут передать свою регистрацию на забег другому человеку. Но передача доступна только участнику, зарегистрированному на Russia Running. Подробности — здесь.
Обеспечивать безопасность на марафоне будут сотрудники охранных предприятий, курсанты и волонтеры. Также будет задействовано 53 единицы тяжелой техники, 1,6 тыс. металлических ограждений и стационарные металлодетекторы. В местах забега будут находиться бригады скорой медицинской помощи и городской службы спасения.