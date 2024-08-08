Оргкомитет представил программу седьмого Пермского марафона

В первый день соревнований, 7 сентября, в 9:00 начнется выдача стартовых пакетов. Она продлится до 20:00. В 12:00 на ул. Петропавловская состоится старт заезда для людей с ОВЗ на 300 м, в 12:30 — торжественная церемония открытия марафона. В 13:30 запланирован детский забег на 1 км по ул. Петропавловской, в 16:00 — церемония награждения победителей детского забега. Затем на площади у Театра-Театра начнется культурная шоу-программа «Марафон на диване». В нынешнем году она интегрирована с творческим фестивалем активной молодежи «Соседи».