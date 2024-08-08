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Posted Вчера, 15:36

Published Вчера, 15:36

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Парикмахер Уиндл назвал четыре неочевидные ошибки при мытье волос

8 августа 2024, 15:36
Неправильное мытье волос может серьезно ухудшить их состояние. Британский парикмахер Пол Уиндл перечислил четыре основных ошибки при уходе за прядями, которые могут навредить им.

Прежде всего, стоит обращать внимание на температуру воды при мытье. Излишне горячая вода способна вытягивать волосы и вызывать ломкость при расчесывании, пишет 360.ru.

«Тот же вред для волос, который приносят утюжки и фены, может быть нанесен, если температуру в душе установить слишком высокой. Мокрые волосы очень хрупкие», — предостерег парикмахер.

Смывать шампунь следует теплой водой, а не кипятком. Кутикула откроется, и волосы будут чистыми. Кондиционер лучше смывать прохладной водой, которая, напротив, закроет кутикулу.

«Это добавит здоровый блеск, который сохранится до следующего мытья», — подчеркнул он.

Следующая ошибка — расчесывание волос сразу после душа. Влажные волосы более нежные и эластичные, поэтому можно их легко повредить. Лучше пройтись расческой по прядям перед мытьем, чтобы потом не возникло необходимости распутывать их.

Еще одно важное замечание — нанесение кондиционера. Продукт нужно равномерно распределить от середины локонов к кончикам. Концы считаются «самыми сухими», так как в них меньше всего влаги, поэтому этой зоне требуется наибольший уход. Наносить кондиционер на кожу головы не следует.

Не стоит редко мыть волосы. В этом случае поры на коже головы забьются из-за избытка себума, что привлечет еще больше грязи и мусора.

«Хотя тенденция мыть голову реже становится популярной, старайтесь действовать осмотрительно», — порекомендовал Пол Уиндл.

Важно сохранять правильный баланс. Для поддержания оптимального состояния волос и кожи головы достаточно мыть волосы не чаще двух-трех раз в неделю.

«Более частое мытье волос может привести к удалению естественных масел», — пояснил Уиндл.

#Алина Ибрагимова
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