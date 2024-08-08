Парикмахер Уиндл назвал четыре неочевидные ошибки при мытье волос

Posted Вчера, 15:36
Published Вчера, 15:36
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Прежде всего, стоит обращать внимание на температуру воды при мытье. Излишне горячая вода способна вытягивать волосы и вызывать ломкость при расчесывании, пишет 360.ru.
«Тот же вред для волос, который приносят утюжки и фены, может быть нанесен, если температуру в душе установить слишком высокой. Мокрые волосы очень хрупкие», — предостерег парикмахер.
Смывать шампунь следует теплой водой, а не кипятком. Кутикула откроется, и волосы будут чистыми. Кондиционер лучше смывать прохладной водой, которая, напротив, закроет кутикулу.
«Это добавит здоровый блеск, который сохранится до следующего мытья», — подчеркнул он.
Следующая ошибка — расчесывание волос сразу после душа. Влажные волосы более нежные и эластичные, поэтому можно их легко повредить. Лучше пройтись расческой по прядям перед мытьем, чтобы потом не возникло необходимости распутывать их.
Еще одно важное замечание — нанесение кондиционера. Продукт нужно равномерно распределить от середины локонов к кончикам. Концы считаются «самыми сухими», так как в них меньше всего влаги, поэтому этой зоне требуется наибольший уход. Наносить кондиционер на кожу головы не следует.
Не стоит редко мыть волосы. В этом случае поры на коже головы забьются из-за избытка себума, что привлечет еще больше грязи и мусора.
«Хотя тенденция мыть голову реже становится популярной, старайтесь действовать осмотрительно», — порекомендовал Пол Уиндл.
Важно сохранять правильный баланс. Для поддержания оптимального состояния волос и кожи головы достаточно мыть волосы не чаще двух-трех раз в неделю.
«Более частое мытье волос может привести к удалению естественных масел», — пояснил Уиндл.