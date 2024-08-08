Парикмахер Уиндл назвал четыре неочевидные ошибки при мытье волос

Еще одно важное замечание — нанесение кондиционера. Продукт нужно равномерно распределить от середины локонов к кончикам. Концы считаются «самыми сухими», так как в них меньше всего влаги, поэтому этой зоне требуется наибольший уход. Наносить кондиционер на кожу головы не следует.