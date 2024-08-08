Пермская пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Жительница Перми перевела мошенникам почти 6 млн. рублей. Еще 9 млн она готова была отправить, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В отдел полиции Ленинского района г. Перми поступило заявление от 75-летней женщины. В конце июля пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудницы Пенсионного фонда России. Ей сообщили, что производится перерасчет трудового стажа, поэтому сейчас необходимо назвать коды из СМС, поступающих на мобильный, для включения гражданки в электронную очередь.
Вскоре на телефон пришло сообщение о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги». В нем же был указан номер телефона, по которому необходимо было немедленно перезвонить. Пермячка так и поступила. Мужской голос поторопил перевести все сбережения с целью их сохранения на «резервный счет».
В течение трех дней пожилая гражданка обналичивала свои счета в банках и осуществляла транзакции по указанным реквизитам. Все это время собеседник контролировал действия доверчивой 75-летней женщины по телефону. Следуя всем поступающим инструкциям, заявительница перевела неизвестным почти 6 млн рублей.
Но и на этом они не успокоились, запросив еще 9 млн рублей. Женщина вновь направилась в отделение банка, но там бдительные сотрудники предостерегли ее совершать перевод и вызвали на место оперативников. Прибывшие полицейские, убедили пенсионерку, что на связь с ней выходили мошенники, и предотвратили дальнейшее развитие противоправного деяния.
Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».