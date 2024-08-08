Пермская пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей

Но и на этом они не успокоились, запросив еще 9 млн рублей. Женщина вновь направилась в отделение банка, но там бдительные сотрудники предостерегли ее совершать перевод и вызвали на место оперативников. Прибывшие полицейские, убедили пенсионерку, что на связь с ней выходили мошенники, и предотвратили дальнейшее развитие противоправного деяния.