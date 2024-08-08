Пермским лесам угрожает еще один пожиратель. Кто он?

Сибирский шелкопряд нещадно уничтожает лесные массивы уже несколько лет. В частности он пожирает хвойные деревья — пихты, ели и лиственницы. Бабочки могут отложить до 200 яиц на деревьях. А после 2-3 недель личинка сначала пожирает хвою вокруг себя, а после продвигается к кроне дерева.