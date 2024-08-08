Пермским лесам угрожает еще один пожиратель. Кто он?

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:39
В этом году в Пермском крае управление Россельхознадзора определило зону обитания лесного вредителя — сибирского шелкопряда при помощи специальных феромонных ловушек. Они способны определить вредителя даже при незначительной его популяции, а также изучить сезонную активность и сроки мероприятий по истреблению, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Насекомое обитает на площади 17 га и было замечено на территориях Добрянского, Октябрьского, Чернушинского, Соликамского и Ильинского городских округов. Также в Уинском и Куединском округах.
Сибирский шелкопряд нещадно уничтожает лесные массивы уже несколько лет. В частности он пожирает хвойные деревья — пихты, ели и лиственницы. Бабочки могут отложить до 200 яиц на деревьях. А после 2-3 недель личинка сначала пожирает хвою вокруг себя, а после продвигается к кроне дерева.
Ранее по всей территории страны произошло нашествие жука-полиграфа, который уничтожал пихты. Зона пораженных лесов по всей России составила 137 100 га. Для борьбы с ним поврежденные деревья сначала распиливали, а затем сжигали. А в Пермском крае жук уже поразил порядка 2 тыс. га лесных массивов. Карантинные зоны по состоянию на 2023 год введены на площади более 14 тыс. га.