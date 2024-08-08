properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Пермским лесам угрожает еще один пожиратель. Кто он?

Пермским лесам угрожает еще один пожиратель. Кто он?

8 августа 2024, 06:20
Фото: freepik
Насекомое обитает на территории семи округов Пермского края.

В этом году в Пермском крае управление Россельхознадзора определило зону обитания лесного вредителя — сибирского шелкопряда при помощи специальных феромонных ловушек. Они способны определить вредителя даже при незначительной его популяции, а также изучить сезонную активность и сроки мероприятий по истреблению, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Насекомое обитает на площади 17 га и было замечено на территориях Добрянского, Октябрьского, Чернушинского, Соликамского и Ильинского городских округов. Также в Уинском и Куединском округах.

Сибирский шелкопряд нещадно уничтожает лесные массивы уже несколько лет. В частности он пожирает хвойные деревья — пихты, ели и лиственницы. Бабочки могут отложить до 200 яиц на деревьях. А после 2-3 недель личинка сначала пожирает хвою вокруг себя, а после продвигается к кроне дерева.

Ранее по всей территории страны произошло нашествие жука-полиграфа, который уничтожал пихты. Зона пораженных лесов по всей России составила 137 100 га. Для борьбы с ним поврежденные деревья сначала распиливали, а затем сжигали. А в Пермском крае жук уже поразил порядка 2 тыс. га лесных массивов. Карантинные зоны по состоянию на 2023 год введены на площади более 14 тыс. га.

Читайте также:
В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфомПермский край втрое увеличил поставки леса в АзербайджанРоссельхознадзор нашел в Прикамье зерно с подозрением на ГМО
#Пермский край#Россельхознадзор#Насекомые#Леса#Хвойные деревья#Пихта#Сибирский шелкопряд
Подпишитесь
В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град
Сегодня, 04:26
Оргкомитет представил программу седьмого Пермского марафона
Сегодня, 06:51
В Перми судят серийного афериста-наследника из Москвы
Сегодня, 03:00
На реконструкцию участка улицы Мира выделят 151 миллион рублей
Сегодня, 06:18
Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей
Сегодня, 05:09