properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Прокуратура требует отменить приватизацию четырёх участков вдоль Камы под Пермью

Прокуратура требует отменить приватизацию четырёх участков вдоль Камы под Пермью

8 августа 2024, 16:04
Фото: properm.ru
Участки расположены у деревни Луговая около Усть-Качки.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выявила нарушения природоохранного и земельного законодательства. В частности, выявлено нарушение запрета на приватизацию отдельных категорий земельных участков, сообщает пресс-служба ведомства.

В нарушение запрета на приватизацию земель водного фонда и береговых полос водных объектов общего пользования в деревне Луговая Пермского муниципального округа, вблизи с. Усть-Качка, четыре земельных участка, расположенных на береговой полосе реки Кама и в зоне Воткинского водохранилища, были незаконно обращены их владельцами в частную собственность.

Природоохранным прокурором в суд направлены исковые заявления о признании отсутствующим права частной собственности на указанные объекты недвижимости. Пермский районный суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебных актов в законную силу надзорный орган проконтролирует их фактическое исполнение.

Ранее стало известно, что в августе судья Орджоникидзевского районного суда Наталья Шардакова начнет рассматривать иск природоохранной прокуратуры к бывшему руководителю СНТ «Малые реки» Семену Зимницкому. Ведомство действует в интересах жителей Российской Федерации в целом и города Перми в частности.

Читайте также:
Чиновник из Перми подделывал протоколы, чтобы суд штрафовал его недругаПермский криминальный авторитет хочет доказать суду, что ему чужды понятия АУЕ*Суд рассмотрит жалобу сжегшего одноклассницу 17-летнего подростка из Октябрьского
#Общество#Суд#Прокуратура#Кама#Захват земли#Захват
Подпишитесь
Пермский криминальный авторитет хочет доказать суду, что ему чужды понятия АУЕ*
Сегодня, 11:52
Власти Перми готовы за два года потратить на общественный транспорт почти миллиард
Сегодня, 12:48
В центре Перми закрывается кофейня Cup by Cup
Сегодня, 12:40
В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя
Сегодня, 12:01
Суд рассмотрит жалобу сжегшего одноклассницу 17-летнего подростка из Октябрьского
Сегодня, 11:01
В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?
Сегодня, 10:49