Прокуратура требует отменить приватизацию четырёх участков вдоль Камы под Пермью

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выявила нарушения природоохранного и земельного законодательства. В частности, выявлено нарушение запрета на приватизацию отдельных категорий земельных участков, сообщает пресс-служба ведомства.
В нарушение запрета на приватизацию земель водного фонда и береговых полос водных объектов общего пользования в деревне Луговая Пермского муниципального округа, вблизи с. Усть-Качка, четыре земельных участка, расположенных на береговой полосе реки Кама и в зоне Воткинского водохранилища, были незаконно обращены их владельцами в частную собственность.
Природоохранным прокурором в суд направлены исковые заявления о признании отсутствующим права частной собственности на указанные объекты недвижимости. Пермский районный суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебных актов в законную силу надзорный орган проконтролирует их фактическое исполнение.
Ранее стало известно, что в августе судья Орджоникидзевского районного суда Наталья Шардакова начнет рассматривать иск природоохранной прокуратуры к бывшему руководителю СНТ «Малые реки» Семену Зимницкому. Ведомство действует в интересах жителей Российской Федерации в целом и города Перми в частности.