Прокуратура требует отменить приватизацию четырёх участков вдоль Камы под Пермью

В нарушение запрета на приватизацию земель водного фонда и береговых полос водных объектов общего пользования в деревне Луговая Пермского муниципального округа, вблизи с. Усть-Качка, четыре земельных участка, расположенных на береговой полосе реки Кама и в зоне Воткинского водохранилища, были незаконно обращены их владельцами в частную собственность.